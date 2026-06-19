 Tural Əsgərov: "Elvin Cəfərquliyevlə maraqlanan klubların sayı çoxdur" | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Tural Əsgərov: "Elvin Cəfərquliyevlə maraqlanan klubların sayı çoxdur"

First News Media17:21 - Bu gün
Tural Əsgərov: "Elvin Cəfərquliyevlə maraqlanan klubların sayı çoxdur"

Azərbaycan millisinin və "Qarabağ"ın futbolçusu Elvin Cəfərquliyevlə maraqlanan klubların sayı çoxdur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a 25 yaşlı cinah müdafiəçisinin agenti Tural Əsgərov açıqlamasında bildirib.

O, E.Cəfərquliyev üçün "Qarabağ"a rəsmi təklif gəlmədiyini vurğulayıb:

"Elvinlə maraqlanan klubların sayı çoxdur. Söhbət burada "Qarabağ"a müraciətdən və futbolçuya rəsmi təklifdən söhbət gedirsə, hazırda belə bir şey yoxdur".

Xatırladaq ki, Elvin Cəfərquliyev 2025/2026 mövsümünün sonunda intizam qaydalarını pozduğu üçün "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan uzaqlaşdırılıb. Ağdam təmsilçisi onu transferə çıxarıb.

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