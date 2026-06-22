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İqtisadiyyat

Avro bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Avro bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,24 % artaraq 1,9474 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,3210 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9474

100 Rusiya rublu

2,3210

1 Avstraliya dolları

1,1908

1 Belarus rublu

0,6035

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1105

1 Çexiya kronu

0,0805

1 Çin yuanı

0,2508

1 Danimarka kronu

0,2605

1 Gürcü larisi

0,6422

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2454

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1772

1 İsveçrə frankı

2,1025

1 İsrail şekeli

0,5743

1 Kanada dolları

1,1982

1 Küveyt dinarı

5,5180

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3485

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5533

1 Moldova leyi

0,0976

1 Norveç kronu

0,1753

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6105

1 Polşa zlotası

0,4572

1 Rumıniya leyi

0,3719

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3149

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3109

Türk lirəsi

0,0366

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0515

Yeni Zelandiya dolları

0,9735

Qızıl

7107,2580

Gümüş

111,3220

Platin

2832,9140

Palladium

2155,6425
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