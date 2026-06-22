Avro bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,24 % artaraq 1,9474 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,3210 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9474
|
100 Rusiya rublu
|
2,3210
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1908
|
1 Belarus rublu
|
0,6035
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1105
|
1 Çexiya kronu
|
0,0805
|
1 Çin yuanı
|
0,2508
|
1 Danimarka kronu
|
0,2605
|
1 Gürcü larisi
|
0,6422
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2454
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1772
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1025
|
1 İsrail şekeli
|
0,5743
|
1 Kanada dolları
|
1,1982
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5180
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3485
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5533
|
1 Moldova leyi
|
0,0976
|
1 Norveç kronu
|
0,1753
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6105
|
1 Polşa zlotası
|
0,4572
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3719
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3149
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3109
|
Türk lirəsi
|
0,0366
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0515
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9735
|
Qızıl
|
7107,2580
|
Gümüş
|
111,3220
|
Platin
|2832,9140
|
Palladium
|2155,6425