11-ci Hitay Vəqfi İncəsənət Müsabiqəsi bütün Türk Dünyası ölkələri üçün açıq elan edilir - FOTO
Türkiyə, Azərbaycan, Şimali Kipr Türk Respublikası, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macarıstan, Özbəkistan və Türkmənistanda rəssamlıq, heykəltəraşlıq və fotoqrafiya ixtisasları üzrə təhsil alan bakalavr və magistr tələbələri müraciət edə bilərlər.
Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində beynəlxalq miqyasda genişlənən Hitay Vəqfi İncəsənət Müsabiqəsinə Türk dünyasının müxtəlif ölkələrindən bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr 30 iyun tarixinədək müraciət edə bilərlər.
Müsabiqədə Türkiyə, Azərbaycan, Şimali Kipr Türk Respublikası, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macarıstan, Özbəkistan və Türkmənistanda rəssamlıq, heykəltəraşlıq və fotoqrafiya ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr iştirak etmək hüququna malikdirlər.
Müraciətlər vəqfin rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə qəbul ediləcək, nəticələrin isə 14 iyul tarixində elan olunması nəzərdə tutulur.
Seçiləcək 10 tələbə dünyanın aparıcı müasir incəsənət tədbirlərindən biri olan 61-ci Venesiya Biennalesində xüsusi tanışlıq proqramında iştirak etmək imkanı qazanacaq.
Proqram iştirakçılara biennaleni yerində izləmək, müxtəlif bədii təcrübələrlə tanış olmaq və beynəlxalq incəsənət dairələri ilə əlaqələr qurmaq imkanı yaradacaq.
Gənc sənətkarları dəstəkləmək məqsədilə 2013-cü ildə təsis edilən müsabiqə ilk illərdə yalnız bir universitetlə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub. Ötən ildən etibarən isə Türkiyənin bütün bölgələrindən müraciətlərə açılıb.
Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 2026-cı il müsabiqəsi ilk dəfə beynəlxalq miqyasda təşkil olunacaq.
Ötən il müsabiqənin ölkə üzrə bütün tələbələr üçün açıq elan edilməsindən sonra müraciət edənlərin sayı təxminən 1 000 nəfərə çatıb. Eyni zamanda, beynəlxalq incəsənət proqramlarında iştirak etmək üçün seçilən tələbələrin sayı 4-dən 10-a yüksəlib.
Ötən ilin qalibləri Berlin Biennalesini ziyarət ediblər. Əvvəlki illərin iştirakçıları isə Art Basel və Venesiya Biennalesi kimi nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərdə iştirak ediblər.
Müsabiqə yarandığı gündən etibarən ümumilikdə 40 tələbə xaricdə keçirilən incəsənət proqramlarında iştirak etmək imkanı qazanıb.
Vəqf bildirir ki, təşəbbüs zamanla gənc sənətkarların beynəlxalq təcrübə qazanmasına, müxtəlif yaradıcı mühitlərlə tanış olmasına və yaradıcılıqlarına yeni baxış bucaqları qazandırmasına xidmət edən bir platformaya çevrilib.
Müsabiqənin illər ərzində keçdiyi inkişaf yolu barədə fikirlərini bölüşən Hitay Vəqfinin təsisçi sədri Emin Hitay belə qeyd edib:
“Bu müsabiqəni ilk dəfə təşkil etdiyimiz zaman məqsədimiz gənc sənətkarların dünyaya daha geniş baxış bucağından yanaşmasına və yaradıcılıq fəaliyyətlərini bu çərçivədə davam etdirmələrinə töhfə vermək idi. Hitay Vəqfi İncəsənət Müsabiqəsi ötən il Türkiyənin bütün bölgələrindən iştirakçılar üçün açıq elan edildi, bu il isə artıq bütün Türk Dünyasına açılır. İlk illərdə yalnız müəyyən bir universitetin tələbələrinin iştirak etdiyi müsabiqə ötən il Türkiyənin hər bölgəsindən gənclərə çatan bir platformaya çevrildi. Bu gün isə Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən olan gənc sənətkarları ortaq bədii təcrübə ətrafında bir araya gətirməkdən böyük məmnunluq duyuruq.
İllər ərzində müsabiqədə qalib gələn gənc sənətkarlar üçün bu beynəlxalq təcrübənin nə qədər dəyərli olduğunu yaxından müşahidə etmişəm. Yerli dəyərlərdən bəhrələnərək qlobal incəsənət mühitini diqqətlə izləyən sənətkarlar üçün nəzərdə tutulan bu platformanın gənclərin müxtəlif bədii yanaşmalar və mövzularla tanış olmasına, beynəlxalq təcrübə qazanmasına və ölkələr arasında formalaşan güclü sənət şəbəkəsi sayəsində fərdi yaradıcılıq yolunda daha möhkəm addımlarla irəliləməsinə töhfə verəcəyinə inanırıq”.
Mədəniyyətlər arasında incəsənətin güclü bağlar yaratdığını vurğulayan Emin Hitay sözlərinə belə davam edib:
“Şübhəsiz ki, incəsənət müxtəlif coğrafiyaları və insanları ortaq platformada birləşdirən universal bir dildir. Müxtəlif ölkələrdə yetişən gənc sənətkarların beynəlxalq biennalelərdə alternativ yaradıcılıq formalarını görməsi, ölkələrarası əməkdaşlıq vasitəsilə ortaq mədəni irsimizi yeni baxış bucaqları ilə şərh etməsi və erkən mərhələdə beynəlxalq incəsənət mühiti ilə əlaqə qurması son dərəcə dəyərlidir.
Bu gün müsabiqənin çatdığı beynəlxalq miqyası gənclərə olan inamımızın və uzun illər ərzində göstərdiyimiz davamlı dəstəyin nəticəsi kimi qiymətləndiririk. İnanıram ki, bu gün qurduğumuz körpülər gələcəyin sənətkarları arasında uzunmüddətli əməkdaşlıqlara və yeni mədəni dialoqlara çevriləcək, həmin gənc sənətkarlar isə öz əsərləri vasitəsilə mədəni dəyərlərimizi gələcək nəsillərə daşıyacaqlar”.
Hitay Vəqfi haqqında
Hitay Vəqfi 2019-cu ildə iş adamı və incəsənət kolleksiyaçısı Emin Hitay tərəfindən Türkiyədə incəsənət və təhsilin inkişafına dəstək vermək məqsədilə təsis edilib.
Vəqfin əsas məqsədi vizual incəsənət sahəsində fəaliyyət göstərən və yaradan sənətkarlar, kuratorlar və müəlliflər üçün imkanlar yaratmaqdır.
Müxtəlif incəsənət layihələrinin həyata keçirilməsinə dəstək göstərməklə vəqf bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdlər və qurumlarla ünsiyyət və əməkdaşlıq şəbəkələrinin inkişafına töhfə verir.
Təqaüd proqramları və layihələr vasitəsilə tələbə və sənətkarları fəal şəkildə dəstəkləyən, təhsilin inkişafına töhfə verən vəqf təhsildə bərabər imkanların təşviqi istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Verdiyi təqaüdlər, təşkil etdiyi incəsənət müsabiqələri və indiyədək həyata keçirdiyi beynəlxalq incəsənət səfərləri vasitəsilə vəqf Türkiyənin bütün bölgələrindən olan tələbələri dəstəkləməyə davam edir. Vəqfin təsisçisi Emin Hitay həmçinin Türkiyə və xarici ölkələrdən olan gənc sənətkarların bir çox əsərini müasir və çağdaş incəsənət kolleksiyasına daxil etmişdir.
Təhsil, incəsənət və mədəniyyət sahələrindəki fəaliyyətləri ilə yanaşı, Hitay Vəqfi 2023-cü ildə həyata keçirdiyi 20-dən çox layihə vasitəsilə əksəriyyəti zəlzələ qurbanları və tələbələr olmaqla mindən çox insanın həyatına toxunub, 300-dən artıq tələbəyə təqaüd dəstəyi göstərib.
Vəqfin əməkdaşlıq etdiyi qurumlar arasında İstanbul Texniki Universiteti, Ege Universiteti, Mimar Sinan Gözəl Sənətlər Universiteti, Marmara Universiteti, Təhsil Almaq İstəyən Uşaqların Təhsili Vəqfi (TOÇEV), Texnologiyada Qadınlar Dərnəyi, Türkiyə Ali Təhsilli Qadınlar Assosiasiyası, “BirIZ” Dərnəyi və Kabataş Liseyi Məzunlar Dərnəyi yer alır.
Hitay Vəqfi İncəsənət Müsabiqəsinin müraciət səhifəsi: yarisma.hitayvakfi.com/
Hitay Vəqfinin rəsmi internet səhifəsi: hitayvakfi.com/
Hitay Vəqfinin rəsmi İnstaqram hesabı: instagram.com/hitayvakfi/
Ətraflı məlumat və müsahibə müraciətləri üçün əlaqə:
Burcu Dimili
[email protected]
+90 (554) 458 33 13