Tramp: İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli yoxlamalara razılaşıb
İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli və qeyd-şərtsiz yoxlamalara tam razılıq verib.
1news.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp “Truth Social” sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib.
Tramp qeyd edib ki, İranın etirazlarına və əksini iddia edən açıqlamalara baxmayaraq, Tehran nüvə obyektlərinin uzun müddət və ən yüksək səviyyədə yoxlanılmasına razılaşıb. Onun sözlərinə görə, bu addım “nüvə şəffaflığını” təmin edəcək və əgər İran buna razı olmasaydı, əlavə danışıqlar aparılmayacaqdı.
ABŞ prezidenti əlavə edib ki, İranın digər mühüm güzəştləri fonunda o, Hörmüz Boğazı-nın açıq saxlanılması və dəniz blokadasının dayandırılması barədə qərar verib. Bununla belə, ehtiyac yaranacağı halda blokadanın bərpası üçün hərbi-dəniz qüvvələrinin hazır vəziyyətdə saxlanıldığı bildirilib.
Tramp həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dondurulmuş vəsaitlər nəzarət altında olan eskrou hesablarına yönəldiləcək və həmin vəsaitlər yalnız ABŞ-dən ərzaq və dərman məhsullarının alınmasına sərf olunacaq.
“Bu, İranın ciddi ehtiyac duyduğu sahədir. Bu, humanitar böhrandır və gec olmadan yardım göstərmək vacibdir. Danışıqlar yaxşı gedir”, – deyə o bildirib.
ABŞ prezidenti digər paylaşımında qeyd edib ki, bir gün ərzində Hörmüz Boğazı vasitəsilə 19 milyon barel neft daşınıb və bunu rekord göstərici kimi qiymətləndirib.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib ki, Tehranla IAEA arasında agentlik müfəttişlərinin İranın nüvə obyektlərində fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı hələlik heç bir razılıq əldə olunmayıb.