“Hamı onun dəhşətli qumarbaz olduğunu bilirdi, gəlin, onu lənətləyək”
Türkiyəli tanınmış jurnalist Fatih Altaylı “Ahbap” dərnəyi ilə bağlı aparılan istintaq və dərnəyin təsisçisi, müğənni Haluk Leventin saxlanılması fonunda “Doktor Cekil və Cənab Hayd” adlı köşə yazısı qələmə alıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Altaylı yazısında Haluk Leventin həm xeyriyyəçi fəaliyyəti, həm də illərdir müzakirə olunan qumar asılılığı ilə bağlı sərt fikirlər səsləndirib.
Jurnalist yazının əvvəlində yaşananlarla bağlı məyusluğunu gizlətməyib:
“Bəzən haqlı olmaq istəmirsən, səhv etmək istəyirsən; bilmək istəmirsən, yanılmış olmaq istəyirsən. Bu dəfə diləyim səhv etmək idi”.
Altaylı bildirib ki, bir müddət əvvəl Haluk Leventə onun yenidən qumar oynamağa başladığı ilə bağlı xəbərdarlıq edib və “Ahbap” dərnəyinə edilən ianələrin taleyi barədə narahatlığını dilə gətirib:
“Haluk Leventə “Haluk, yenidən qumar oynamağa başlamısan. Demək, sənin sözlərinin mənası yox idi. O zaman “Ahbap”a edilən ianələr də təhlükə altındadır. Xalqa və ehtiyacı olanlara kömək etmək məqsədilə bu dərnək üçün ianələr toplayarkən yanımıza gəlib qumarı tərk edəcəyinə and içdin. Həmçinin dərnəyin müntəzəm olaraq auditdən keçirilməsinə söz verdin. Dərnəyin veb saytında auditlər və ya maliyyə vəziyyəti barədə heç bir məlumat yoxdur. Bu audit hesabatlarını bizimlə, sizə ianə verən milyonlarla insanla paylaşın” deyə dərin şübhəmə baxmayaraq, bu hesabı son qəpiyinə qədər verməyini, irəli çıxıb “Qardaş, xərclədiyimiz hər lirənin hesabı budur” deməyinizi istədim”.
Jurnalist bütün şübhələrinə baxmayaraq, Haluk Leventin verdiyi sözlərə əməl edəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb: “Hiss edirdim ki, belə deyil, əslində, əmin idim ki, belə deyil, amma yenə də ümid etmək istəyirdim ki, sözünün üstündə durarsan”.
Fatih Altaylı yazısında Haluk Leventin şəxsiyyətini məşhur ədəbi obrazlarla müqayisə edib: “Haluk Leventin dəhşətli qumarbaz olduğunu hamı bilirdi, amma digər tərəfdən onun yaxşı insan olduğuna şübhə yox idi.
Bu, əslində, Doktor Cekil ilə Cənab Hayd arasında münaqişə idi.
Yaxşı işlər görməyi sevən Haluk və qumar asılılığı olan Levent”.
Onun sözlərinə görə, Haluk Levent bir tərəfdən qumar borcları ucbatından çətin günlər yaşayıb, digər tərəfdən isə yardıma ehtiyacı olan insanlara əl uzadıb: “Bir tərəfdən, qumar borcları səbəbindən bir neçə dəfə, qısa müddətə olsa da, həbsxanaya düşmüş, səhnədən qazandığı milyonları israf etmiş və borca batmış kasıb bir adam idi.
Digər tərəfdən, ehtiyacı olan hər kəsə kömək etməyə çalışan xeyirxah bir insan idi”.
Altaylı qeyd edib ki, o, uzun müddət Haluk Leventdən uzaq durub. Lakin NASA-da çalışan türk alimi Umut Yıldızın rəhbərlik etdiyi elm layihəsi onları bir araya gətirib. Layihəyə Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsi və “Ahbap” dərnəyi dəstək verib.
Jurnalist həmin dövrdə Haluk Leventin cəmiyyətdə “xeyirxahlıq mələyi” kimi qəbul olunduğunu, xüsusilə 2021-ci ildə Türkiyədə baş verən meşə yanğınları zamanı onun fəaliyyətinin böyük rəğbətlə qarşılandığını xatırladıb. Bununla belə, qumar asılılığının ən çətin vərdişlərdən biri olduğunu vurğulayıb.
Altaylı yazıb ki, 2022-ci ildə Haluk Leventlə birlikdə iştirak etdiyi proqram zamanı müğənni qumarı tərk edəcəyinə söz verib.
Daha sonra 2023-cü ildə Kahramanmaraş zəlzələləri baş verib və “Ahbap” milyonlarla lirə ianə toplamağa başlayıb. Altaylı isə həmin dövrdə dəfələrlə Leventi şəffaf hesabat verməyə çağırdığını bildirib: “Bu dövrdə mən ona dəfələrlə açıq şəkildə xəbərdarlıq etdim. Hər dəfə dedi ki, “Narahat olma, qardaş. Dövlət bizi izləyir və biz də beynəlxalq müstəqil audit şirkətləri tərəfindən auditdən keçəcəyik. Mütəmadi hesabatlar dərc edəcəyik”.
Jurnalistin sözlərinə görə, sonradan Haluk Levent hökumətə yaxın media qurumlarında çıxış etməyə başlayıb, lakin maliyyə hesabatları ilə bağlı suallar cavabsız qalıb.
“Keçən ay, geri qaytarılmış çek işi ilə ön plana çıxanda, mən dedim ki, hesab ver.
O, yenidən sofizmi seçdi.
Bir neçə həftə ərzində qalmaqal baş verdi”.
Fatih Altaylı hazırda ortaya atılan ittihamların son dərəcə ağır olduğunu bildirib: “İddialar dəhşətlidir; yoxa çıxdığı, qumara atıldığı və şəxsi hesablara köçürüldüyü deyilən pullar dəhşətlidir”.
Bununla yanaşı, o, məsuliyyətin yalnız Haluk Leventin üzərində olmadığını da vurğulayıb: “Əlbəttə ki, Haluk Leventi məhkəməyə verək. Gəlin onu ictimaiyyətin etibarını sui-istifadə etməkdə, hər bir Türkiyə vətəndaşı üçün və ya heç olmasa hər bir donor üçün məhkum edək.
İddialar doğrudursa, onun cinayəti, həqiqətən də, böyükdür. Bu, bütün cəmiyyətə qarşı cinayətdir... Gəlin onu təkbaşına inamı və etibarı məhv edən utanmaz bir şəxs kimi lənətləyək”.
Qeyd edək ki, İstanbul Baş Prokurorluğu “Ahbap” dərnəyinin adına toplanan ianələrin şübhəlilərin şəxsi hesablarına köçürüldüyü iddiası ilə istintaq aparır. İş üzrə Haluk Levent də daxil olmaqla 22 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma davam edir.