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Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

First News Media15:36 - Bu gün
Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı intensiv və güclüdür.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyunun 27-si saat 15:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Gəncə, Goranboy, Naftalan, Gədəbəy, Daşkəsən, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Kəlbəcər, Qusar, Şahdağ, Tərtər, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Neftçalada arabir şimşək çaxır, yağış yağır.

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