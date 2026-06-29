 Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

First News Media17:55 - Bu gün
Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Astanada məhdud çərçivədə danışıqlar aparıblar.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, görüş Kobaxidzenin Qazaxıstana rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutub.

Tokayev bildirib ki, Qazaxıstan Gürcüstanı strateji cəhətdən vacib və ənənəvi tərəfdaş hesab edir. O qeyd edib ki, ölkələr iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə sıx əlaqələrə malikdir.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, Qazaxıstan və Gürcüstan arasında ikitərəfli əməkdaşlığa yeni təkan vermək üçün hələ də istifadə olunmamış geniş imkanlar mövcuddur.

Kobaxidze Gürcüstanın Qazaxıstanla münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verdiyini bildirib. O vurğulayıb ki, tərəflər möhkəm siyasi və iqtisadi əlaqələri, həmçinin təhsil və mədəniyyət sahələrində qarşılıqlı fəaliyyəti dəstəkləyirlər.

Gürcüstanın Baş naziri qeyd edib ki, səfər zamanı tərəflər strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə bəyanat imzalayacaqlar. Onun sözlərinə görə, bu sənəd ikitərəfli əməkdaşlığa yeni təkan verəcək.

Paylaş:
140

Aktual

Cəmiyyət

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

İqtisadiyyat

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

Dünya

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

ABŞ-də 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Uitkoff və Kuşner Dohada İranla danışıqlar aparacaq

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

DÇ-də atışma - Ölən və yaralanan var

Türkiyə-Gürcüstan sərhəddində zəlzələ olub

Tehran Prokurorluğu Rza Pəhləviyə iş açdı

Lukaşenko Si Cinpinlə Pekində görüşdü

Son xəbərlər

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

Bu gün, 17:55

Küləkli hava ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:51

ABŞ-də 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 17:47

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Bu gün, 17:29

Uitkoff və Kuşner Dohada İranla danışıqlar aparacaq

Bu gün, 17:25

Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

Bu gün, 17:11

ADY yay qrafikinə keçir

Bu gün, 17:10

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Bu gün, 16:55

Tramp: Neftin qiyməti aşağı düşür

Bu gün, 16:47

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

Bu gün, 16:44

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

Bu gün, 16:39

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

Bu gün, 16:34

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Bu gün, 16:26

Almaniyada silahlı hücum: Ölənlər var

Bu gün, 16:16

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Bu gün, 16:07

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 15:54

Sumqayıt və Abşeronda qurbağaların kütləvi yayılması müşahidə olunur - VİDEO

Bu gün, 15:51

Sürücü hazırlığına investisiya niyə vacibdir? - FOTO

Bu gün, 15:25

Şəmkirdə yeniyetmənin meyiti tapılıb

Bu gün, 15:12

Metronun Bənövşəyi xətti üzrə yay qrafikinə keçilir

Bu gün, 15:08
Bütün xəbərlər