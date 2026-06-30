AMB iyunun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % artaraq 1,9362 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,8 % artaraq 2,2078 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9362
|
100 Rusiya rublu
|
2,2078
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1677
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1098
|
1 Çexiya kronu
|
0,0799
|
1 Çin yuanı
|
0,2503
|
1 Danimarka kronu
|
0,2590
|
1 Gürcü larisi
|
0,6436
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2490
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1746
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0994
|
1 İsrail şekeli
|
0,5697
|
1 Kanada dolları
|
1,1941
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4878
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3506
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5463
|
1 Moldova leyi
|
0,0962
|
1 Norveç kronu
|
0,1709
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6110
|
1 Polşa zlotası
|
0,4514
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3694
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3132
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3056
|
Türk lirəsi
|
0,0364
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0482
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9600
|
Qızıl
|
6775,8090
|
Gümüş
|
98,0169
|
Platin
|
2669,9860
|
Palladium
|
2076,4395