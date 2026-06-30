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İqtisadiyyat

AMB iyunun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:21 - Bu gün
AMB iyunun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % artaraq 1,9362 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,8 % artaraq 2,2078 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9362

100 Rusiya rublu

2,2078

1 Avstraliya dolları

1,1677

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1098

1 Çexiya kronu

0,0799

1 Çin yuanı

0,2503

1 Danimarka kronu

0,2590

1 Gürcü larisi

0,6436

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2490

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1746

1 İsveçrə frankı

2,0994

1 İsrail şekeli

0,5697

1 Kanada dolları

1,1941

1 Küveyt dinarı

5,4878

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3506

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5463

1 Moldova leyi

0,0962

1 Norveç kronu

0,1709

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6110

1 Polşa zlotası

0,4514

1 Rumıniya leyi

0,3694

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3132

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3056

Türk lirəsi

0,0364

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0482

Yeni Zelandiya dolları

0,9600

Qızıl

6775,8090

Gümüş

98,0169

Platin

2669,9860

Palladium

2076,4395

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