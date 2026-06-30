 Xameneinin dəfn mərasimini 67 min hərbçi və könüllü müşaiyət edəcək | 1news.az | Xəbərlər
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Xameneinin dəfn mərasimini 67 min hərbçi və könüllü müşaiyət edəcək

First News Media17:20 - Bu gün
Xameneinin dəfn mərasimini 67 min hərbçi və könüllü müşaiyət edəcək

İranın öldürülən ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xameneinin vida dəfn və vida mərasimini 67 min hərbi qulluqçu və könüllü müşayiət edəcək.

1news.az  report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti bildirib.

Bildirilib ki, cəmiyyət Seyid Əli Xameneinin dəfn mərasimi ilə bağlı tədbirlərə dair bəyanat yayıb.

Açıqlamaya əsasən, mərasimə gələnlər 10-dan artıq əvvəlcədən təyin olunmuş əyalətdə yerləşdiriləcək.

Məlumata görə, iştiraçıların məskunlaşması üçün 2 milyondan çox müvəqqəti yer proqnozlaşdırılıb.

Açıqlamada bildirilib ki, müşayiətçilərin 37 mini humanitar və könüllü, 30 mini isə hərbi qulluqçudur. İranın Qum, Xorasan-Rəzəvi əyalətlərində və İraqda Qızıl Ayparanın mərasimlərin işıqlandırılması qaydası barədə məlumatın sonradan elan ediləcəyi bildirilib.

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