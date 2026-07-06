 Çində güclü yağışlar selə səbəb oldu: 5 ölü | 1news.az | Xəbərlər
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Çində güclü yağışlar selə səbəb oldu: 5 ölü

First News Media11:19 - Bu gün
Çində güclü yağışlar selə səbəb oldu: 5 ölü

Çinin şimal bölgələrində güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqınlarda 5 nəfər həyatını itirib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Çin mediasının məlumatına görə, Daxili Monqolustan Muxtar Bölgəsinə bağlı Tonqliao şəhərində otlaqda mal-qara otaran 2 çoban sel sularına düşərək ölüb.

Liaoninq əyalətinin Fushun şəhərində isə güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqınlarda 3 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilib.

Rəsmilər selin təsir etdiyi ərazilərdən 3 596 nəfərin təxliyə edildiyini açıqlayıb.

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