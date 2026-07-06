Çində güclü yağışlar selə səbəb oldu: 5 ölü
Çinin şimal bölgələrində güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqınlarda 5 nəfər həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Çin mediasının məlumatına görə, Daxili Monqolustan Muxtar Bölgəsinə bağlı Tonqliao şəhərində otlaqda mal-qara otaran 2 çoban sel sularına düşərək ölüb.
Liaoninq əyalətinin Fushun şəhərində isə güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqınlarda 3 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilib.
Rəsmilər selin təsir etdiyi ərazilərdən 3 596 nəfərin təxliyə edildiyini açıqlayıb.
133