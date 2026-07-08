Ötən gün ölkədə 93 cinayətin üstü açıldı
İyulun 7-də ölkə ərazisində qeydə alınan cinayət və hadisələrin açılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyulun 7-də qeydə alınan 72, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 21 cinayətin açılması təmin olunub.
Həmçinin axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 85 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 56 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Narkotiklərlə əlaqəli 34, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 18 fakt müəyyən edilib.
Bundan başqa, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb.
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