 Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

First News Media15:56 - Bu gün
Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 23 milyard 989,9 milyon kubmetr qaz nəql edilib.

1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin 7 ayı ilə müqayisədə 2,4 % çoxdur.

Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 55,8 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 13 milyard 385,1 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 1,3 % çoxdur.

Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.

Paylaş:
71

Aktual

Rəsmi

DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib – SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Eksperimentin qiyməti: AFB Bank iki dəfə böyüdü, amma bu artımı qazanca çevirə bilmədi

Cəmiyyət

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

Cəmiyyət

Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun qızı ailə qurub

Siyasət

İndoneziya səfirliyi Bakıda ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümünü qeyd edib

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

Azərbaycan XİN Qabonu təbrik edib

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Anastasiya Lavrina: “Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın strateji rolunu gücləndirir”

Elçin Quliyevə müavin təyin edildi - FOTO

Naxçıvanın inkişafı üçün növbəti böyük paket: 258 milyon manat hansı layihələrə yönəldiləcək?

Naxçıvanın statusu ləğv ediləcək? – Dövlət başçısından CAVAB

Son xəbərlər

Ferrari-nin ilk elektrikli avtomobili 40 milyon dollara satıldı

Bu gün, 17:52

Xocəsəndə su xəttində qəza aradan qaldırıldı

Bu gün, 17:46

Bakının Böyükşor gölündə suyun rənginin yaşıl olmasının səbəbi müəyyənləşib

Bu gün, 17:40

Trendyol qadın voleybolçular arasında CEV EuroVolley 2026 Women Avropa çempionatının titul sponsorudur

Bu gün, 17:23

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 17:21

İndoneziya səfirliyi Bakıda ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümünü qeyd edib

Bu gün, 17:20

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edildi

Bu gün, 17:18

Sabirabadda iki avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 17:12

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

Tovuzda 26 yaşlı üç uşaq anası 11 gündür itkindir - FOTO

Bu gün, 16:58

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

Bu gün, 16:52

"Qarabağ"ın Niderlanda səfər planı müəyyənləşib

Bu gün, 16:43

Elvin Cəfərquliyev iki həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

Bu gün, 16:33

"Nyukasl" Jorj Mikautadzeni transfer etmək istəyir

Bu gün, 16:20

Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun qızı ailə qurub

Bu gün, 16:07

Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

Bu gün, 15:56

Azərbaycanda doğum sayı azalıb

Bu gün, 15:44

Ceki Çanın Azərbaycandakı film çəkilişləri başa çatdı - FOTO

Bu gün, 15:37

Şirvan kanalında ölən Göyçay sakininin meyiti İsmayıllıda tapıldı

Bu gün, 15:33

Azərbaycanda ilin birinci yarısında 19 min 224 nikah qeydə alınıb

Bu gün, 15:31
Bütün xəbərlər