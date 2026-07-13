 AMB 13 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB 13 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
AMB 13 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9387 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1 % azalaraq 2,2134 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9387

100 Rusiya rublu

2,2134

1 Avstraliya dolları

1,1785

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1128

1 Çexiya kronu

0,0799

1 Çin yuanı

0,2506

1 Danimarka kronu

0,2594

1 Gürcü larisi

0,6457

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2754

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1754

1 İsveçrə frankı

2,1005

1 İsrail şekeli

0,5620

1 Kanada dolları

1,2011

1 Küveyt dinarı

5,4906

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3575

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5424

1 Moldova leyi

0,0966

1 Norveç kronu

0,1738

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6107

1 Polşa zlotası

0,4473

1 Rumıniya leyi

0,3702

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3140

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3111

Türk lirəsi

0,0362

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0382

Yapon yeni

1,0494

Yeni Zelandiya dolları

0,9789

Qızıl

6897,8095

Gümüş

98,9244

Platin

2726,6215

Palladium

2129,6070

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