AMB 13 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9387 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1 % azalaraq 2,2134 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9387
|
100 Rusiya rublu
|
2,2134
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1785
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1128
|
1 Çexiya kronu
|
0,0799
|
1 Çin yuanı
|
0,2506
|
1 Danimarka kronu
|
0,2594
|
1 Gürcü larisi
|
0,6457
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2754
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1754
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1005
|
1 İsrail şekeli
|
0,5620
|
1 Kanada dolları
|
1,2011
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4906
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3575
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5424
|
1 Moldova leyi
|
0,0966
|
1 Norveç kronu
|
0,1738
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6107
|
1 Polşa zlotası
|
0,4473
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3702
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3140
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3111
|
Türk lirəsi
|
0,0362
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0382
|
Yapon yeni
|
1,0494
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9789
|
Qızıl
|
6897,8095
|
Gümüş
|
98,9244
|
Platin
|
2726,6215
|
Palladium
|
2129,6070