 Hikmət Hacıyev Şuşada Suriyanın informasiya naziri ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Hikmət Hacıyev Şuşada Suriyanın informasiya naziri ilə görüşüb

First News Media16:23 - Bu gün
Hikmət Hacıyev Şuşada Suriyanın informasiya naziri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev IV Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində iyulun 13-də Suriya Ərəb Respublikasının informasiya naziri Xalid Favaz Zaarur və nazirin rəqəmsal media işləri üzrə müavini Məhəmməd Tafran ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla Suriya arasında ikitərəfli əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafında iki ölkənin liderlərinin görüşlərinin və Suriya Prezidentinin Azərbaycana səfərinin mühüm rol oynadığı xüsusi vurğulanıb. Həmçinin ölkələrimizin informasiya və media sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

Hikmət Hacıyev Suriyanın informasiya nazirinə Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirib. O deyib ki, gələn il Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi öz üzərinə götürəcək və təşkilatın Zirvə görüşünə ev sahibliyi edəcək. Prezidentin köməkçisi, həmçinin bu çərçivədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin informasiya nazirlərinin toplantısının da Azərbaycanda keçiriləcəyini bildirərək, suriyalı naziri həmin tədbirdə iştiraka dəvət edib.

Söhbət zamanı, eyni zamanda, Azərbaycanla Suriya arasında mədəni-humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub, ISESCO çərçivəsində Azərbaycanın Suriyada məktəblərin təmiri və bərpasına göstərdiyi dəstək layihəsi də yüksək qiymətləndirilib. Bunun ölkələrimiz arasında dostluğun nümunəsi olduğu bildirilib.

Görüşdə Azərbaycanın Suriyanın siyasi birliyinə, ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə daim göstərdiyi dəstək yüksək qiymətləndirilib.

Paylaş:
149

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumundan ailə fotosu paylaşılıb - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşlarının turagentlər vasitəsilə ən çox getdiyi ölkələr bəlli olub

Dünya

20-dən çox ölkə uşaqların sosial mediaya çıxışını məhdudlaşdırır: Avropa İttifaqı da qadağanı müzakirə edir

Siyasət

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumu ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Siyasət

Ceyhun Bayramov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Reza Deqati: Azərbaycan Prezidentinin çıxışlarını dinləyəndə fəxr edirəm - VİDEO

Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşüb

Hikmət Hacıyev Şuşada Suriyanın informasiya naziri ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Zakir Həsənov Türkiyədə işgüzar səfərdədir

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

XİN başçısı: Xarici münaqişələrdə iştirak edənləri cinayət məsuliyyəti gözləyir

Nazir: Azərbaycan və İordaniya arasında yeni sazişlər imzalanıb

Son xəbərlər

7 dəqiqəyə 88 milyon avroluq xəzinəni oğurladılar: Qarşılığında cəmi 25 min avro alacaqdılar

Bu gün, 17:52

Haluk Levent susqunluğunu pozdu: "Əsl bomba hələ qarşıdadır"

Bu gün, 17:39

Ceyhun Bayramov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:29

Nərimanovda dəhşətli hadisə: 2 yaşlı uşaq eyvandan yıxıldı

Bu gün, 17:28

Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının loqosu təsdiqlənib

Bu gün, 17:27

Milli Məclisin sabah keçiriləcək iclasında 26 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:21

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Hava kəskin dəyişəcək

Bu gün, 17:08

Reza Deqati: Azərbaycan Prezidentinin çıxışlarını dinləyəndə fəxr edirəm - VİDEO

Bu gün, 16:58

Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşüb

Bu gün, 16:38

Azərbaycan vətəndaşlarının turagentlər vasitəsilə ən çox getdiyi ölkələr bəlli olub

Bu gün, 16:31

Hikmət Hacıyev Şuşada Suriyanın informasiya naziri ilə görüşüb

Bu gün, 16:23

Xəzər dənizində balıq ehtiyatlarının elmi əsaslarla öyrənilməsi məqsədilə laborator təhlillərə başlanıb

Bu gün, 16:21

Kubada qaranlığa qərq oldu: Sakinlər damlarda yatır, günlərlə susuz qalırlar

Bu gün, 16:20

3 ədəd velosiped oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:02

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək

Bu gün, 16:00

Qaradağ rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 15:43

Prezident: “Belə avtomobillə heç yerə getmərəm”

Bu gün, 15:41

Polşa ABŞ silahlarının alınmasına təxminən 150 milyard dollar xərcləmək niyyətindədir

Bu gün, 15:39

Rafael Ağayevə ağır itki üz verdi

Bu gün, 15:36

Prezidentin sosial media hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumundan ailə fotosu paylaşılıb - FOTO

Bu gün, 15:25
Bütün xəbərlər