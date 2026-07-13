 Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının loqosu təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının loqosu təsdiqlənib

First News Media17:27 - Bu gün
Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının loqosu təsdiqlənib

27 iyul – 2 avqust aralığında Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının rəsmi loqosu təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə  Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

Loqo yarışın idman ruhunu, beynəlxalq xarakterini və Azərbaycanın zəngin mədəni irsini özündə birləşdirən vizual konsepsiya əsasında hazırlanıb.

Loqonun mərkəzində yerləşən stilizə olunmuş iki güləşçi fiquru mübarizəni, rəqabəti və idmanın universal dilini ifadə edir. Dinamik kompozisiya güləşin əsas fəlsəfəsini – güc, əzm və ədalətli mübarizə prinsiplərini əks etdirir.

Loqoda üstünlük təşkil edən göy rəng Dünya Güləş Birliyinin (UWW) korporativ vizual üslubunun əsas elementlərindən biridir. UWW mundiallarda brendinqində göy və ağ rəng palitrasından geniş istifadə edir ki, bu da yarışın vizual kimliyini vurğulayır.

Loqonun xarici halqasında istifadə olunan ornamentlər Qarabağ xalçaçılıq ənənələrindən ilhamlanaraq hazırlanıb. Milli naxışlar Azərbaycanın zəngin mədəni irsini, Qarabağın qədim xalçaçılıq məktəbini və milli sənətin dünya idman səhnəsində tanıdılmasını simvolizə edir. Bununla yanaşı, loqo vasitəsilə beynəlxalq idman tədbirinin Azərbaycanın milli-mədəni dəyərləri ilə vəhdəti nümayiş etdirilir.

Cari ilin ilk güləş mundialında müxtəlif ölkələrdən yüzlərlə perspektivli yeniyetmə idmançı mübarizə aparacaq.

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