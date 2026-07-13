 Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşüb

First News Media16:38 - Bu gün
Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşüb

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Görüşdə İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının növbəti məzun buraxılışının əhəmiyyəti vurğulanıb.

Yüksək ixtisaslı tibb kadrlarının hazırlanmasında mühüm rol oynayan filial Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının uğurlu nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilib.

Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında səhiyyə, tibb təhsili və tibb elmi sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri Teymur Musayev, İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru Pyotr Qlıboçko və universitetin Bakı filialının rektoru Əziz Əliyev görüşdə iştirak ediblər.

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