 Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Qafar Ağayev11:31 - Bu gün
Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik və innovasiya sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən sığortaedənlərdə (texnologiyalar parkının rezidentləri istisna olmaqla) işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir.

1news.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan “Sosial sığorta haqqında” qanuna təklif edilən yeni - 14.3-1-ci maddədə əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, əqəmsal texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik və innovasiya sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən sığortaedənlərdə (texnologiyalar parkının rezidentləri istisna olmaqla) işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödəniləcək.

Qanun layihəsi səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

 

Paylaş:
105

Aktual

Rəsmi

Slovakiya Prezidentinin Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

Cəmiyyət

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

Siyasət

Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti postuna namizədliyi irəli sürülüb

Deputat: Naxçıvan istiqamətində aviareyslər artıq avtobus reysinə çevrilib, nə vaxt uçacağı məlum olmur

Hikmət Hacıyev Şuşada D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: Azərbaycan və İordaniya arasında yeni sazişlər imzalanıb

Sedrik Avundu: Azərbaycan xalqların dekolonizasiyası prosesinin təşviqində mühüm rol oynayır

Azərbaycan dilində keyfiyyətli süni intellekt xidmətləri məhduddur - Ramid Namazov

İordaniyanın xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə dəstəyini ifadə edib

Son xəbərlər

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan gedir

Bu gün, 14:04

Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti postuna namizədliyi irəli sürülüb

Bu gün, 13:55

Çin ABŞ və İranı Hörmüzdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini bərpa etməyə çağırıb

Bu gün, 13:47

Venesuelada zəlzələlərdə ölənlərin sayı 4 min 561 nəfərə çatdı

Bu gün, 13:36

Ukrayna Aİ-yə inteqrasiya üzrə bütün danışıqlar fəsillərini açmağa hazırdır

Bu gün, 13:26

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:07

Deputat: Naxçıvan istiqamətində aviareyslər artıq avtobus reysinə çevrilib, nə vaxt uçacağı məlum olmur

Bu gün, 12:55

“Hamı onun dəhşətli qumarbaz olduğunu bilirdi, gəlin, onu lənətləyək”

Bu gün, 12:45

Hikmət Hacıyev Şuşada D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 12:43

Kraudfandinq fəaliyyəti ilə bağlı yeni rüsum: 2750 manat

Bu gün, 12:35

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Bu gün, 12:29

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

Bu gün, 12:24

Deputat: Vergi yoxlamalarının azalması sahibkarlığın inkişafına xidmət edir

Bu gün, 12:23

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Bu gün, 12:03

TuranBank biznesin maliyyələşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq fondlardan yerli valyutada vəsait cəlb edib

Bu gün, 11:55

Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

Bu gün, 11:49

Kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni cərimələr təsdiqləndi – kimlərə şamil olunacaq?

Bu gün, 11:38

Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Bu gün, 11:31

Azərbaycanda Media və Yayım Şurası yaradılır

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər