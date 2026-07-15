 Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığı üçün prioritet sahələr açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığı üçün prioritet sahələr açıqlanıb

First News Media13:01 - Bu gün
Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığı üçün prioritet sahələr açıqlanıb

Slovakiyada və ya üçüncü dövlətlərdə slovak müəssisələri ilə birgə layihələrin nəzərdən keçirilməsi halında, Azərbaycan hökuməti bu cür təşəbbüsləri geniş miqyasda dəstəkləyir və Azərbaycan biznes subyektlərinə bu istiqamətdə əlçatan olan müvafiq resurslar və vasitələr də təmin ediləcəkdir.

1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Slovakiya biznes forumunda bildirib.

Azərbaycan iş adamlarına müraciət edən M.Cabbarov xüsusilə rəqəmsal texnologiyalar və informasiya texnologiyaları, metallurgiya, kənd təsərrüfatı (əsasən dəqiq və ağıllı əkinçilik) və əczaçılıq sahələrində Slovakiya şirkətlərinin güclü təcrübə, nou-hau və bilik potensialına sahib olduğunu diqqətə çatdırıb: "Biz sizi daha aktiv işgüzar münasibətlər formalaşdırmaq barədə düşünməyə həqiqətən təşviq edirik. Həmçinin, qarşılıqlı tərəqqini və innovasiyanı təmin etmək məqsədilə bu sahələr üzrə əlavə əməkdaşlıq perspektivlərini də qeyd etmək istərdim. Slovakiya Azərbaycanın əhəmiyyətli tərəfdaşı sayılır".

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti investorlar üçün vergi və gömrük güzəştləri daxil olmaqla müxtəlif maliyyə stimulları həyata keçirir: "Məsələn, azad iqtisadi zonalarda sıfır vergi rejimi fəaliyyət göstərir. Eyni qaydada, iqtisadi zona üçün sıfır gömrük rüsumu tətbiq olunur və analoji sıfır dərəcə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə, eləcə də Naxçıvana şamil edilir. Naxçıvan Azərbaycanın muxtar bölgəsidir və biz Zəngəzur Dəhlizi layihəsi çərçivəsində ölkənin bu ayrılmaz hissəsi ilə quru yol əlaqəsinin yenidən qurulması istiqamətində fəaliyyət göstəririk, bu dəhliz eyni zamanda "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp Marşrutu" adını daşıyır".

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dünya üzərində eyni vaxtda həm Rusiya, həm də İranla sərhədə malik olan tək dövlətdir və bu coğrafi mövqe ölkəyə ciddi iqtisadi üstünlüklər qazandırır.

M.Cabbarov AZPROMO-nun məlumatlandırma və investorlara xidmət göstərmə baxımından hökumətin və İqtisadiyyat Nazirliyinin xüsusi strukturu olduğunu vurğulayıb: "O, investorlara yüksək səviyyədə xidmət təqdim etmək, məlumat sorğularını cavablandırmaq və investisiya perspektivlərini aşkar etmək üçün tam səlahiyyətə malikdir. Ümidvaram ki, biz birgə səylərlə ticarət dövriyyəmizin və iqtisadi investisiyamızın artımına, daha da vacibi isə insandan insana etimad münasibətlərinin güclənməsinə töhfə verə biləcəyik".

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026–2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Sabah Bakıda 32 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Türkiyə səfirindən Azərbaycana təşəkkür: “İlk andan yanımızda oldunuz”

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

Siyasət

Azərbaycana turist axınının azalmasının səbəbləri açıqlandı

Hikmət Hacıyev: Şuşa mədəniyyət və ilham şəhəridir

Azərbaycan XİN vətəndaşları münaqişə bölgələrində işləməkdən çəkinməyə çağırıb

Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığı üçün prioritet sahələr açıqlanıb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Prezident: Azərbaycan geosiyasi intriqaların qurbanı olmadı

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Azərbaycan və Gürcüstan mədəniyyət sahəsində bir sıra istiqamətdə əməkdaşlıq edəcək

Sedrik Avundu: Azərbaycan xalqların dekolonizasiyası prosesinin təşviqində mühüm rol oynayır

Son xəbərlər

Azərbaycana turist axınının azalmasının səbəbləri açıqlandı

Bu gün, 16:52

Hikmət Hacıyev: Şuşa mədəniyyət və ilham şəhəridir

Bu gün, 16:47

İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026–2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:17

Leysan, sel, dolu - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:05

FHN-dən XƏBƏRDARLIQ: Güclü yağış, sel və külək gözlənilir

Bu gün, 15:57

ABŞ-nin İrana son hücumlarında ölənlərin sayı artdı

Bu gün, 15:51

Prokurorluqdan şirkət rəhbərinin iddialarına CAVAB

Bu gün, 15:36

Çin iqtisadiyyatı gözləniləndən zəif böyüdü

Bu gün, 15:36

Azərbaycan XİN vətəndaşları münaqişə bölgələrində işləməkdən çəkinməyə çağırıb

Bu gün, 15:29

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan açıq dialoqa və konstruktiv tərəfdaşlığa üstünlük verir

Bu gün, 15:24

Azərbaycan I yarımildə 10 milyon tondan çox neft ixrac edib

Bu gün, 15:24

CENTCOM İrana zərbələrin bərpa olunduğunu bəyan edib

Bu gün, 15:17

Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 17 milyon dolları keçib

Bu gün, 15:08

Odessada vurulan gəminin azərbaycanlı kapitanı həlak olub

Bu gün, 15:05

Azərbaycan və Slovakiya standartlaşdırma sahəsində memorandum imzalayıb

Bu gün, 15:03

1 vəkil Kollegiyadan xaric edildi - SƏBƏB

Bu gün, 14:47

“Sonsuz üfüqlərə doğru”: Azərbaycan Hava Yolları brendinin yeni vizual manifestini təqdim edib

Bu gün, 14:32

M8 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi dəyişir

Bu gün, 14:16

Axios: Tramp İrana qarşı daha genişmiqyaslı hücum planlarını müzakirə edib

Bu gün, 14:08

Amal qəzadan 2 saat 7 dəqiqə sonra ölüb - Ekspertiza nəticələri

Bu gün, 13:57
Bütün xəbərlər