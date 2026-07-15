Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığı üçün prioritet sahələr açıqlanıb
Slovakiyada və ya üçüncü dövlətlərdə slovak müəssisələri ilə birgə layihələrin nəzərdən keçirilməsi halında, Azərbaycan hökuməti bu cür təşəbbüsləri geniş miqyasda dəstəkləyir və Azərbaycan biznes subyektlərinə bu istiqamətdə əlçatan olan müvafiq resurslar və vasitələr də təmin ediləcəkdir.
1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Slovakiya biznes forumunda bildirib.
Azərbaycan iş adamlarına müraciət edən M.Cabbarov xüsusilə rəqəmsal texnologiyalar və informasiya texnologiyaları, metallurgiya, kənd təsərrüfatı (əsasən dəqiq və ağıllı əkinçilik) və əczaçılıq sahələrində Slovakiya şirkətlərinin güclü təcrübə, nou-hau və bilik potensialına sahib olduğunu diqqətə çatdırıb: "Biz sizi daha aktiv işgüzar münasibətlər formalaşdırmaq barədə düşünməyə həqiqətən təşviq edirik. Həmçinin, qarşılıqlı tərəqqini və innovasiyanı təmin etmək məqsədilə bu sahələr üzrə əlavə əməkdaşlıq perspektivlərini də qeyd etmək istərdim. Slovakiya Azərbaycanın əhəmiyyətli tərəfdaşı sayılır".
Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti investorlar üçün vergi və gömrük güzəştləri daxil olmaqla müxtəlif maliyyə stimulları həyata keçirir: "Məsələn, azad iqtisadi zonalarda sıfır vergi rejimi fəaliyyət göstərir. Eyni qaydada, iqtisadi zona üçün sıfır gömrük rüsumu tətbiq olunur və analoji sıfır dərəcə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə, eləcə də Naxçıvana şamil edilir. Naxçıvan Azərbaycanın muxtar bölgəsidir və biz Zəngəzur Dəhlizi layihəsi çərçivəsində ölkənin bu ayrılmaz hissəsi ilə quru yol əlaqəsinin yenidən qurulması istiqamətində fəaliyyət göstəririk, bu dəhliz eyni zamanda "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp Marşrutu" adını daşıyır".
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dünya üzərində eyni vaxtda həm Rusiya, həm də İranla sərhədə malik olan tək dövlətdir və bu coğrafi mövqe ölkəyə ciddi iqtisadi üstünlüklər qazandırır.
M.Cabbarov AZPROMO-nun məlumatlandırma və investorlara xidmət göstərmə baxımından hökumətin və İqtisadiyyat Nazirliyinin xüsusi strukturu olduğunu vurğulayıb: "O, investorlara yüksək səviyyədə xidmət təqdim etmək, məlumat sorğularını cavablandırmaq və investisiya perspektivlərini aşkar etmək üçün tam səlahiyyətə malikdir. Ümidvaram ki, biz birgə səylərlə ticarət dövriyyəmizin və iqtisadi investisiyamızın artımına, daha da vacibi isə insandan insana etimad münasibətlərinin güclənməsinə töhfə verə biləcəyik".