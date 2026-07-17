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İdman

Azərbaycan millisi Tacikistan yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

First News Media13:01 - Bu gün
Azərbaycan millisi Tacikistan yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasına hazırlıq çərçivəsində yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

1news.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 2026-cı il sentyabrın 23-də Tacikistan yığması ilə qarşılaşacaq.

Oyun "Palms Sports Arena"da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində sentyabrın 27-də Litva ilə səfərdə, oktyabrın 1-də Lixtenşteyn, 4-də isə Litva ilə evdə qarşılaşacaq.

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