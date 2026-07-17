 Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Şuşa şəhərində vətəndaşları qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Şuşa şəhərində vətəndaşları qəbul edib

First News Media14:05 - Bu gün
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Şuşa şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, hər ay mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən şəhər və rayonlarda qəbullar keçirilir, vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilir. 

1news.az xəbər verir ki, Mədəniyyət naziri Adil Kərimli iyulun 17-də Şuşa şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin inzibati binasında keçirilən qəbulda doğma yurda qayıtmış Şuşa sakinləri müraciət və təkliflərini diqqətə çatdırıblar.

Vətəndaşların müraciətləri, əsasən, məşğulluq, iş yerinin dəyişdirilməsi, maddi-texniki təchizatın yaxşılaşdırılması, əməyin qiymətləndirilməsi, mədəniyyət sahəsinə dair təkliflər və digər məsələlərlə bağlı olub.

Mədəniyyət naziri sakinlər tərəfindən qaldırılan bütün məsələlərin operativ araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı addımlar atılacağını bildirib. 

Qəbulda şəhid ailələri və qazilərin də qeyd etdikləri məsələlərə xüsusi diqqət göstərilməsi və obyektiv baxılması ilə bağlı nazirliyin məsul əməkdaşlarına tapşırıqlar verilib.

Paylaş:
92

Aktual

Cəmiyyət

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Siyasət

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Siyasət

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Siyasət

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

Cəmiyyət

Valideynlərin diqqətinə - Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır

II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də keçirilən qəbul imtahanında dörd nəfər 400 bal toplayıb

Fərəh Əliyeva: Sizin uğurlarınız Azərbaycanın uğurları, Azərbaycanın uğurları isə sizin uğurlarınızdır

Penitensiar xidmətində bu ilin 6 ayı ilə bağlı əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Son xəbərlər

Valideynlərin diqqətinə - Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır

Bu gün, 17:04

Qurban Qurbanovdan gözlənilməz QƏRAR

Bu gün, 16:59

II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də keçirilən qəbul imtahanında dörd nəfər 400 bal toplayıb

Bu gün, 16:52

Fərəh Əliyeva: Sizin uğurlarınız Azərbaycanın uğurları, Azərbaycanın uğurları isə sizin uğurlarınızdır

Bu gün, 16:40

Penitensiar xidmətində bu ilin 6 ayı ilə bağlı əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Bu gün, 16:35

Ramin Məmmədov: Bu müsabiqə Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan ən vacib və strateji investisiyalardan biridir

Bu gün, 16:24

Fuad Muradov: “Yüksəliş” müsabiqəsinin finalçıları gələcəkdə Azərbaycanın maraqlarının qorunmasında fəal rol oynayacaqlar

Bu gün, 16:16

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 16:10

Əvvəl arvadını sonra özünü bıçaqlamaqda şübhəli bilinir

Bu gün, 16:09

Uqandada tələbələri daşıyan avtobus qəzaya uğradı: 21 ölü

Bu gün, 15:50

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Bu gün, 15:49

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Bu gün, 15:47

Bakı metrosunda 6 müasir ventilyator quraşdırılıb

Bu gün, 15:45

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

Bu gün, 15:38

Səfir Nazim Səmədov: Mərakeş Azərbaycan üçün Afrika qitəsində yeni imkanlar açır

Bu gün, 15:32

Şuşada “Sözün Xaqanı – Xəlqaniyəm, Xəlqani” mövzusunda elmi konfrans keçirilib

Bu gün, 15:25

Great Wall Motors Azərbaycan rəsmi mərkəzi 11 illik yubileyi münasibətilə xüsusi kampaniyaya start verdi - FOTO

Bu gün, 15:22

525 nömrəli marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir

Bu gün, 15:13

İsrail parlamenti buraxıldı

Bu gün, 14:58

Ramazan Nəbiyevə vəzifə verildi

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər