DÇ-2026-nın final oyununu idarə edəcək hakim açıqlandı
Futbol üzrə dünya çempionatının final oyununu idarə edəcək hakim bəlli olub.
1news.az xəbər verir ki, İspaniya - Argentina matçı sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinçiçə tapşırılıb.
DÇ-2026-da Fransa və İngiltərə komandaları arasında keçiriləcək üçüncü yer uğrunda görüşdə isə venesuelalı Xesus Valensuela əsas söz sahibi olacaq.
Xatırladaq ki, Fransa - İngiltərə oyunu iyulun 18-dən 19-na keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da, İspaniya - Argentina matçı isə iyulun 19-da, saat 23:00-da start götürəcək.
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