2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsilinə qəbul prosesinə start verildi
“ Peşə təhsilinə qəbul ilə bağlı 2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbuluna saat 10:00-dan etibarən start verilib”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı brifinqdə çıxışı zamanı bildirib.
“ Qəbul prosesi mərhələlərini təqdim etmək istəyirəm:
- Namizədlər elektron qeydiyyatı və ixtisas seçimini bu gündən etibarən başlayırlar və 10 avqustadək bu proses davam edəcəkdir.
- Namizədlər portal.edu.az platforması vasitəsilə tələb olunan məlumatlarını orada daxil edərək qeydiyyatdan keçə biləcəklər və namizəd şəxsi kabinetində 5-ədək ixtisas seçimi edə biləcəkdir.
- Qəbul nəticələrini holdsə 14 və ya 15 avqust tarixində şəxsi kabinet və SMS vasitəsilə elan edəcəyik.
- Qəbul olunan şəxslər avqustun 16-dan 25-nədək olan tarixlərdə müvafiq peşə təhsili müəssisəsinə sənədlərini təqdim edərək qeydiyyatdan keçəcəklər.
Namizədlərə tövsiyəmiz odur ki, son günü gözləməsinlər, həm zamanında qeydiyyatdan keçsinlər, həm də ixtisas seçərkən maraqlarını və gələcək məşğulluq imkanlarını nəzərə alsınlar”.