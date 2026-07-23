 2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsilinə qəbul prosesinə start verildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsilinə qəbul prosesinə start verildi

Ayşən Salehli11:16 - Bu gün
2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsilinə qəbul prosesinə start verildi

“ Peşə təhsilinə qəbul ilə bağlı 2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbuluna saat 10:00-dan etibarən start verilib”.


 1news.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı brifinqdə çıxışı zamanı bildirib.
“ Qəbul prosesi mərhələlərini təqdim etmək istəyirəm:
- Namizədlər elektron qeydiyyatı və ixtisas seçimini bu gündən etibarən başlayırlar və 10 avqustadək bu proses davam edəcəkdir.
- Namizədlər portal.edu.az platforması vasitəsilə tələb olunan məlumatlarını orada daxil edərək qeydiyyatdan keçə biləcəklər və namizəd şəxsi kabinetində 5-ədək ixtisas seçimi edə biləcəkdir.
- Qəbul nəticələrini holdsə 14 və ya 15 avqust tarixində şəxsi kabinet və SMS vasitəsilə elan edəcəyik.
- Qəbul olunan şəxslər avqustun 16-dan 25-nədək olan tarixlərdə müvafiq peşə təhsili müəssisəsinə sənədlərini təqdim edərək qeydiyyatdan keçəcəklər.
​Namizədlərə tövsiyəmiz odur ki, son günü gözləməsinlər, həm zamanında qeydiyyatdan keçsinlər, həm də ixtisas seçərkən maraqlarını və gələcək məşğulluq imkanlarını nəzərə alsınlar”.

Paylaş:
104

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Misir Prezidentini təbrik etdi

Mövqe

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Mövqe

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO

Cəmiyyət

Beyləqanda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məhkəmə başlayır

Cəlilabadda abadlıq işləri zamanı qədim tapıntılar aşkarlanıb

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Panorama by ELIE SAAB-ın təməli qoyuldu - Azərbaycanın premium yaşayış konsepsiyasında yeni mərhələnin başlanğıcı - FOTO

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

Leyla Əliyeva Budapeştdə “Azərbaycan xalçaları – ənənədən müasir incəsənətə” sərgisinin təqdimatında iştirak edib

Qara dənizdə daha bir yük gəmisi PUA hücumuna məruz qaldı - VİDEO

Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Son xəbərlər

Beyləqanda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məhkəmə başlayır

Bu gün, 15:54

Cəlilabadda abadlıq işləri zamanı qədim tapıntılar aşkarlanıb

Bu gün, 15:41

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu “Araz-Naxçıvan”da

Bu gün, 15:37

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Bu gün, 15:27

Panorama by ELIE SAAB-ın təməli qoyuldu - Azərbaycanın premium yaşayış konsepsiyasında yeni mərhələnin başlanğıcı - FOTO

Bu gün, 15:12

Azərbaycanda işçilərin ezamiyyə qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 15:09

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev İsraildə dəfn edilib

Bu gün, 15:01

Bu sürücüləri 100 manat cərimə gözləyir - Səbəb açıqlandı

Bu gün, 14:41

Saatlıda narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 14:33

Sərinlənmək istədi, faciə baş verdi

Bu gün, 14:22

Bakıda universitet tələbəsi evində ölü tapıldı

Bu gün, 14:09

Rusiya qoşunları Pavloqrada zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:58

Mopedlərlə əlaqədar bəzi dövlət rüsumları təsdiqlənib

Bu gün, 13:43

Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı çempionatı keçiriləcək

Bu gün, 13:40

Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində Məlumat Anbarı yaradılır

Bu gün, 13:26

ARDNF-in aktivləri 73 milyard dollara yaxındır

Bu gün, 13:13

Arzumu həbsdən buraxan hakim kimdir? - DOSYE

Bu gün, 13:04

Nabranda dənizdə batan 17 yaşlı qızın meyiti tapıldı

Bu gün, 12:56

Azərbaycandan Bolqarıstana neft ixracı 4,5 dəfə artıb

Bu gün, 12:52

Peşə təhsili müəssisələrində 1000-ə yaxın yataqxana yeri mövcuddur

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər