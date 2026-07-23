 İlqar Bayramlı: Peşə təhsilində dövlət sifarişli yerlərin sayı son 4 ildə 52% artıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

İlqar Bayramlı: Peşə təhsilində dövlət sifarişli yerlərin sayı son 4 ildə 52% artıb

Ayşən Salehli11:28 - Bu gün
İlqar Bayramlı: Peşə təhsilində dövlət sifarişli yerlərin sayı son 4 ildə 52% artıb

“Dövlət sifarişli yerlərin sayında əhəmiyyətli artım müşahidə olunur ”.


 1news.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı brifinqdə çıxışı zamanı bildirib.


“ Əgər 2022–2023-cü ildə belə yerlərin sayı 16 000-dən çox idisə, cari ildə qəbul göstəricisində bu say 24 425 sayı çatmışdır. Və burda da gördüyünüz kimi, 4 il ərzində dövlət sifarişli yerlərin sayı təqribən 52% artmış olacaqdır. Və bununla da dövlət peşə təhsilinin maliyyə baxımından əlçatanlığını genişləndirir və daha çox vətəndaşın ödənişsiz təhsil almaq üçün şərait yaradır”.

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