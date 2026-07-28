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Cəmiyyət

Bakının 5 əsas yolunda nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

First News Media08:56 - Bu gün
Bakının 5 əsas yolunda nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

Paytaxtın bu küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

4. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

5. Tbilisi prospekti, “20 Yanvar” metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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