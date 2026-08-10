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9 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilib - SİYAHI

First News Media17:11 - 10 / 08 / 2026
9 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilib - SİYAHI

Paytaxtın Həsən Seyidbəyli küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

Məhdudiyyət səbəbindən 6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 77 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Azərbaycan prospekti – Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi – Füzuli küçəsi – Abdulla Şaiq küçəsi – Nəriman Nərimanov prospekti – Mikayıl Müşfiq küçəsi istiqamətində təşkil edilib.

Eyni zamanda 6, 10, 31, 37, 77 və 205 nömrəli marşrutların “İçərişəhər” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Parlament prospekti ilə təşkil olunub.

AYNA sürücülərdən və digər hərəkət iştirakçılarından tətbiq edilən məhdudiyyətləri nəzərə almalarını xahiş edib.

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