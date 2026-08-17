 Azərbaycanda övladlığa götürülən uşaqların statistikası: 6 qərar ləğv edilib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycanda övladlığa götürülən uşaqların statistikası: 6 qərar ləğv edilib

First News Media13:16 - Bu gün
Azərbaycanda övladlığa götürülən uşaqların statistikası: 6 qərar ləğv edilib

Ötən il Azərbaycanda 6 uşağın övladlığa götürülməsi ləğv edilib

1news.az açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 149 uşaq övladlığa götürülüb. Onların 71-i qız, 78-i isə oğlan olub.

Övladlığa götürülən uşaqların 15-i 1 yaşadək, 80-i 1-5 yaş, 36-sı 6-10 yaş, 18-i isə 11-17 yaş qrupunda olub.

Bundan əlavə, 2025-ci ildə 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərar ləğv edilib. Onlardan 5-i qız, 1-i isə oğlandır.

Ləğv edilən övladlığa götürmələrin 1-i 1-5 yaş, 2-si 6-10 yaş, 3-ü isə 11-17 yaş qrupunda olan uşaqlara aid olub.

Ümumi statistik məlumatlar isə son illərdə övladlığa götürülən uşaqların sayında azalma olduğunu göstərir. Belə ki, 2015-ci ildə 805, 2020-ci ildə 234, 2024-cü ildə 165, 2025-ci ildə isə 149 uşaq övladlığa götürülüb.

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