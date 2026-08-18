 Kristiano Ronaldo futbolu tərk edir? - AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Kristiano Ronaldo futbolu tərk edir? - AÇIQLAMA

Oksana Orucova09:17 - Bu gün
Kristiano Ronaldo futbolu tərk edir? - AÇIQLAMA

Dünyaca məşhur portuqaliyalı futbolçu Kristiano Ronaldo peşəkar futbolçu karyerasının son mərhələsinə qədəm qoyduğunu vurğulayıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Beşqat “Qızıl top” (Ballon d’Or) sahibi olan 41 yaşlı ulduz futbolçu həyat yoldaşı Georgina Rodriges ilə evləndikdən sonra “Vogue” jurnalına müsahibəsində futbol karyerası ilə bağlı gələcək planlarından danışıb.

Ronaldo bildirib ki, qarşıdakı dövr onun futbolçu kimi son illərindən biri ola bilər:

“Bu, yəqin ki, futbol karyeramın son ilidir və arxamda möhtəşəm bir miras qoymaq istəyirəm".

Gələcəyini artıq tam şəkildə planlaşdırdığını deyən portuqaliyalı futbolçu karyerasını başa vurduqdan sonra ailəsi ilə daha çox vaxt keçirməyi səbirsizliklə gözlədiyini vurğulayıb.

Ronaldo futboldan sonra yaranacaq boşluğu müxtəlif fəaliyyətlərlə doldurmaq niyyətində olduğunu da bildirib. O, səyahət etmək, böyük maraq göstərdiyi padel oynamaq və 25 il ərzində etdiyi fədakarlıqlardan sonra qazandığı uğurların dadını çıxarmaq istədiyini qeyd edib.

Bu yay Portuqaliya millisi ilə karyerasında altıncı dünya çempionatında iştirak edən Ronaldo turnirdə də fərqlənərək rekord müəyyənləşdirib. Ulduz futbolçunun klub və milli komanda karyerasında vurduğu qolların ümumi sayı hazırda 976-ya çatıb.

Karyerası ərzində “Mançester Yunayted”, “Real Madrid” və “Yuventus” kimi nəhəng klubların formasını geyinən Ronaldo 1000 qol həddinə çatmağı qarşısına əsas məqsəd qoyub.

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunda çıxış edən futbolçunun müqaviləsinin son ilinə daxil olması onun gələcəyi ilə bağlı sualları artırıb. Ronaldo bu mövsüm göstərəcəyi performansla tarixi 1000 qol hədəfinə çatıb-çatmayacağını müəyyənləşdirə bilər.

Paylaş:
78

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan 3 rusiyalı jurnalist və ekspert barədə həbs qərarı çıxardı – beynəlxalq axtarış elan edildi

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bankın iyul ayı üzrə şikayət reytinqi: Unibank nəhayət birinci yerə çıxdı, Yelo Bank və Rabitəbank onun ardınca gəlir

İqtisadiyyat

Eksperimentin qiyməti: AFB Bank iki dəfə böyüdü, amma bu artımı qazanca çevirə bilmədi

Cəmiyyət

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

Dünya

Braziliyada sərnişin avtobusu aşdı: 10 nəfər həyatını itirdi

Kristiano Ronaldo futbolu tərk edir? - AÇIQLAMA

Ferrari-nin ilk elektrikli avtomobili 40 milyon dollara satıldı

Ukraynadan Rusiyanın Belqorod vilayətinə raket zərbəsi: 6 nəfər ölüb

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir

"Real"ın qapıçısı Andrey Lunin "Yuventus"a təklif olunub

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Tiflisdə güclü yağış torpaq sürüşməsinə səbəb oldu

Son xəbərlər

Balıqçı Yevlaxda kanala yıxıldı, meyiti Ağdaşda tapıldı

Bu gün, 09:48

Braziliyada sərnişin avtobusu aşdı: 10 nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 09:35

Azərbaycan 3 rusiyalı jurnalist və ekspert barədə həbs qərarı çıxardı – beynəlxalq axtarış elan edildi

Bu gün, 09:34

Avro və rubl ucuzlaşdı - günün valyuta məzənnələri açıqlandı

Bu gün, 09:22

Moskva gecə boyu Ukrayna PUA-larının hücumuna məruz qalıb

Bu gün, 09:18

Kristiano Ronaldo futbolu tərk edir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 09:17

Mərkəzi Bankın iyul ayı üzrə şikayət reytinqi: Unibank nəhayət birinci yerə çıxdı, Yelo Bank və Rabitəbank onun ardınca gəlir

Bu gün, 09:10

Tovuzda ağır qəza: Avtomobil su kanalına düşdü, ölənlər var

Bu gün, 09:07

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 08:58

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakının 5 yolunda sıxlıq var

Bu gün, 08:51

Ferrari-nin ilk elektrikli avtomobili 40 milyon dollara satıldı

17 / 08 / 2026, 17:52

Xocəsəndə su xəttində qəza aradan qaldırıldı

17 / 08 / 2026, 17:46

Bakının Böyükşor gölündə suyun rənginin yaşıl olmasının səbəbi müəyyənləşib

17 / 08 / 2026, 17:40

Trendyol qadın voleybolçular arasında CEV EuroVolley 2026 Women Avropa çempionatının titul sponsorudur

17 / 08 / 2026, 17:23

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

17 / 08 / 2026, 17:21

İndoneziya səfirliyi Bakıda ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümünü qeyd edib

17 / 08 / 2026, 17:20

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edildi

17 / 08 / 2026, 17:18

Sabirabadda iki avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb

17 / 08 / 2026, 17:12

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

17 / 08 / 2026, 17:05

Tovuzda 26 yaşlı üç uşaq anası 11 gündür itkindir - FOTO

17 / 08 / 2026, 16:58
Bütün xəbərlər