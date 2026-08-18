 Azyaşlı övladlarından ayrı düşən ana uşaqlarına qovuşub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azyaşlı övladlarından ayrı düşən ana uşaqlarına qovuşub

Qafar Ağayev10:03 - Bu gün
Azyaşlı övladlarından ayrı düşən ana uşaqlarına qovuşub

İki azyaşlı övladının tapılaraq ona qaytarılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video müraciəti yayılan ana uşaqlarına qovuşub.

1news.az xəbər verir ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Teymur Mərdanoğlu bildirib ki, qadın daha sonra “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidməti”nin 116111 nömrəsinə müraciət edib.

Müraciətində ana 7 və 4 yaşlı övladlarının görüşmək məqsədilə babaları tərəfindən aparıldığını, lakin sonradan uşaqların ona qaytarılmadığını bildirib.

Onun müraciəti əsasında məsələ aidiyyəti qurumlara yönləndirilib. Uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması, eləcə də onların anaya qaytarılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.

Aidiyyəti qurumların birgə səyləri nəticəsində ötən gün uşaqlar anaya təhvil verilib.

Beləliklə, bir müddətdir övladlarından ayrı qalan ana 7 və 4 yaşlı uşaqlarına qovuşub.

Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, uşaq hüquqlarının qorunması, uşaqların təhlükəsizliyinin və onların ali mənafelərinin təmin olunması istiqamətində daxil olan hər bir müraciət diqqətdə saxlanılır.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bankın iyul ayı üzrə şikayət reytinqi: Unibank nəhayət birinci yerə çıxdı, Yelo Bank və Rabitəbank onun ardınca gəlir

Siyasət

Yeganə Hacıyeva: “Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsində maraqlı olan qruplar var”

Siyasət

Rusiya səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırıldı

Cəmiyyət

Könül Qasımova yenidən həbs olundu

Rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb

Hərbi Prokurorluq DSX-nin hospitalını və hərbi hissələrini ziyarət edib - FOTO

7 nazirlik işçi axtarır: 4 minə yaxın maaş...

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda və rayonlarda bazar günü güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda qarayara ilə bağlı xüsusi post quruldu - VİDEO

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Yeganə Hacıyeva: “Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsində maraqlı olan qruplar var”

Bu gün, 15:49

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 15:37

Könül Qasımova yenidən həbs olundu

Bu gün, 15:23

Rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:11

Suriyada Bəşər Əsədin əmisi oğluna ölüm hökmü verildi

Bu gün, 15:10

“Qışı silaha çevirmək” planı: Rusiya Ukraynanın enerji obyektlərini vurur

Bu gün, 15:02

Hərbi Prokurorluq DSX-nin hospitalını və hərbi hissələrini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 14:53

Ukrayna Rusiyaya məxsus 6 PUA idarəetmə məntəqəsini vurub

Bu gün, 14:52

7 nazirlik işçi axtarır: 4 minə yaxın maaş...

Bu gün, 14:24

İkardi “Qalatasaray”da qazandığının yarısından da az maaşa İtaliyaya gedir

Bu gün, 14:06

Binəqədidə baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rusiya səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırıldı

Bu gün, 13:26

Sabah dörd şəhər və rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 13:03

Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-in artımı göstəriciləri ilə bağlı proqnozları yenilənib

Bu gün, 12:56

Sabah 37 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:27

Azərbaycanın yeni 100 manatlığı dünya mediasının diqqətində

Bu gün, 12:22

Bakı–Ağstafa marşrutunda əlavə reyslər olacaq

Bu gün, 12:20

Lənkəranda narkotik yetişdirən 3 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 12:14

İlin birinci yarısında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 19,2 milyard manat olub

Bu gün, 12:12

Trampdan İranla bağlı mesaj: “Onları nüvə silahından uzaq tutmaq üçün buradayıq”

Bu gün, 12:12
Bütün xəbərlər