 DYP-dən yük avtomobillərinin sürücülərinə XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

DYP-dən yük avtomobillərinin sürücülərinə XƏBƏRDARLIQ

1news Redaksiyası11:16 - Bu gün
DYP-dən yük avtomobillərinin sürücülərinə XƏBƏRDARLIQ

DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yük avtomobillərinin sürücülərinə müraciət edib.

DYP-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, müraciərdə deyilir:

"Son günlər yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinə tez-tez rast gəlinir. Ağırlıq dərəcəsi yüksək olan bu növ qəzaların qarşısının alınması məqsədilə, yük avtomobillərinin sürücülərinə əməl edilməsi həyati əhəmiyyət kəsb edən bir sıra tövsiyələri yenidən xatırladırıq. İlk növbədə sürücülərdən yolda müəyyən edilmiş sürət həddinə əməl etmələri, ara məsafəsini düzgün seçmələri, ötmə və manevretmə qaydalarına qeyd-şərtsiz əməl etmələri, yükün çəki və ölçü parametrlərinin normativ tələblərə uyğunluğunu, onların qablaşdırılması və etibarlı şəkildə bərkidilməsini təmin etmələri, nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına nəzarət etmələri, iş və istirahət rejiminə əməl etmələri, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməmələri, sükan arxasında mobil telefondan və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməmələri və hərəkət zamanı hava və yol şəraitini nəzərə almaları tələb olunur.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına və təhlükəsizlik tələblərinə riayət etməyə, digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşmağa çağırır".

Paylaş:
168

Aktual

Cəmiyyət

Bakının mərkəzində avtomobillər üçün yeni məhdudiyyət – Qaydalar bütün həftəyə şamil ediləcək

Cəmiyyət

“Turan Tovuz” – “Fənərbaxça” oyunundan əldə olunacaq gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə ediləcək

Cəmiyyət

Sabah bəzi ərazilərdə güclü yağış və dolu yağacaq - PROQNOZ

Rəsmi

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

“Turan Tovuz” – “Fənərbaxça” oyunundan əldə olunacaq gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə ediləcək

Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Azercell abunəçilərinə mənzil, avtomobil və iPhone hədiyyə edir!

Vüsal Şilderin qətlinin sifarişçisinin məhkəməsində ittiham aktı elan olunub

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Bakıda iki metro stansiyasına giriş pulsuz olacaq

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Son xəbərlər

“Turan Tovuz” – “Fənərbaxça” oyunundan əldə olunacaq gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə ediləcək

Bu gün, 16:16

Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:15

“Azərbaycan Kredit Bankı” ASC-nin ləğv prosesi yekunlaşıb

Bu gün, 16:15

Cənubi Afrikada ölü tapılan qadınların sayı 11-ə çatdı

Bu gün, 16:04

Azercell abunəçilərinə mənzil, avtomobil və iPhone hədiyyə edir!

Bu gün, 16:03

Vüsal Şilderin qətlinin sifarişçisinin məhkəməsində ittiham aktı elan olunub

Bu gün, 15:58

23 yaşlı azərbaycanlı gənc Türkiyədə faciəvi şəkildə öldü - VİDEO

Bu gün, 15:55

Vətən müharibəsi qazisi olan gənc aşpaz vəfat edib

Bu gün, 15:26

Ağsuda dağlıq ərazidə yanğın başlayıb - VİDEO

Bu gün, 15:10

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycanın neft-qaz sektorunda formalaşdırdığı müqavilə münasibətləri diqqətəlayiqdir”

Bu gün, 14:35

Sabah Azərbaycanda güclü leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:32

Bakıda qadın öz oğlunu öldürdü

Bu gün, 14:18

Jurnalist Əvəz Zeynallı vəfat edib

Bu gün, 14:02

Ukrayna ordusundan əks-hücum: 250-dən çox rusiyalı hərbçi əsir götürülüb

Bu gün, 13:50

“Burger King Azerbaijan” keçmiş əməkdaşlara əməkhaqqının ödənilməməsi ilə bağlı ittihamlara cavab verib - FOTO

Bu gün, 13:31

Sabah bəzi ərazilərdə güclü yağış və dolu yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:10

Azərbaycanın “WorldSkills” tarixində növbəti uğuru - FOTO

Bu gün, 13:06

Yerli ekspertiza Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyinin hərəkətverici qüvvəsi kimi - FOTO

Bu gün, 13:05

Qətlə yetirilən plastik cərrahın qızı anasını qətlə yetirən atalığı ilə bağlı şikayət etdi: “İndi də miraslarına göz dikib”

Bu gün, 12:58

Bakının mərkəzində avtomobillər üçün yeni məhdudiyyət – Qaydalar bütün həftəyə şamil ediləcək

Bu gün, 12:56
Bütün xəbərlər