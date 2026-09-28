"Acıbadem"də döş estetikası: ən çox verilən 7 sual - FOTO
Döş estetikası dünyada ən çox müraciət edilən estetik cərrahiyyə sahələrindən biridir və bu sahəyə maraq ildən-ilə artmaqda davam edir.
Cərrahi texnikaların inkişafı, yeni nəsil implant texnologiyaları və fərdi planlaşdırma yanaşması sayəsində döş estetikası bu gün hər bir pasiyentin anatomik xüsusiyyətlərinə və gözləntilərinə uyğun şəkildə planlaşdırılan fərdiləşdirilmiş müalicə sahəsinə çevrilib.
Acıbadem Səhiyyə Qrupu döş estetikası əməliyyatlarında pasiyent təhlükəsizliyini, təbii görünüşlü nəticələri və uzunmüddətli məmnuniyyəti ön planda tutaraq beynəlxalq pasiyentlərə geniş xidmət göstərir.
Multidissiplinar tibbi strukturu, beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərən xəstəxanaları və qabaqcıl cərrahi infrastrukturu ilə Acıbadem-də döş estetikası əməliyyatları müasir tibbi yanaşmalar əsasında planlaşdırılır.
Döş estetikası ilə bağlı pasiyentləri ən çox maraqlandıran 7 suala Acıbadem mütəxəssisləri cavab verir.
1. Döş estetikası üçün yaş məhdudiyyəti varmı?
Acıbadem Səhiyyə Qrupunda döş estetikası ilə bağlı qərar yalnız yaş meyarına əsasən verilmir. Hər bir pasiyent ümumi sağlamlıq vəziyyəti və fərdi ehtiyacları nəzərə alınaraq qiymətləndirilir. Müəyyən edilmiş yuxarı yaş həddi yoxdur. Əsas meyar pasiyentin ümumi sağlamlıq vəziyyətinin əməliyyat üçün uyğun olması və fiziki inkişafının tamamlanmasıdır.
Döş inkişafı başa çatdıqdan sonra estetik döş əməliyyatlarının əksəriyyəti 18 yaşdan etibarən həyata keçirilə bilər. Bununla yanaşı, Acıbadem həkimləri pasiyentin əməliyyata psixoloji hazırlığını və həyat tərzini də nəzərə alırlar.
Anadangəlmə döş asimmetriyası, birtərəfli döş inkişafı və ya fiziki narahatlığa səbəb olan həddindən artıq böyük döşlər kimi xüsusi tibbi hallarda daha erkən yaşlarda cərrahi müdaxilə də nəzərdən keçirilə bilər. Hər bir qərar ətraflı tibbi qiymətləndirmə əsasında verilir.
2. Nümunə fotodakı döş görünüşünün eynisini əldə etmək mümkündürmü?
Bir çox pasiyent Acıbadem-də konsultasiyaya bəyəndiyi döş görünüşünü göstərən nümunə fotolarla gəlir. Bu fotolar estetik gözləntiləri anlamaq baxımından faydalı olsa da, döş estetikası hər hansı bir görünüşün olduğu kimi təkrarlanması demək deyil.
Hər bir pasiyentin döş qəfəsinin eni, dərisinin elastikliyi, döş toxumasının həcmi və bədən proporsiyaları fərqlidir. Acıbadem-də əməliyyatdan əvvəl ətraflı fiziki qiymətləndirmə aparılır və müasir planlaşdırma üsullarından istifadə etməklə pasiyentin bədən quruluşuna uyğun nəticənin əldə edilməsi hədəflənir.
Məqsəd bir fotonu olduğu kimi təkrarlamaq deyil, pasiyentin bədən proporsiyalarına, həyat tərzinə və gözləntilərinə uyğun təbii və balanslı görünüş yaratmaqdır.
3. Döş dikləşdirmə əməliyyatından sonra döşlər yenidən sallana bilərmi?
Döş dikləşdirmə əməliyyatı zamanı sallanmış döş toxuması yenidən formalaşdırılır, döş ucu daha uyğun mövqeyə gətirilir və ehtiyac olduqda itirilmiş həcmi bərpa etmək üçün implantdan istifadə edilə bilər.
Təbii yaşlanma prosesini tamamilə dayandırmaq mümkün deyil. Bununla belə, Acıbadem-də tətbiq olunan cərrahi üsullarla uzunmüddətli nəticələrin əldə edilməsi məqsədi qoyulur.
Zaman keçdikcə cazibə qüvvəsi, çəki dəyişiklikləri, hamiləlik və ya südvermə kimi səbəblərlə döş formasında müəyyən dəyişikliklər yarana bilər. Lakin əməliyyatdan sonrakı tövsiyələrə əməl edildikdə və çəki mümkün qədər sabit saxlanıldıqda, əməliyyatdan əvvəlki qədər nəzərəçarpacaq sallanmanın yenidən yaranmasına tez-tez rast gəlinmir.
4. Döş implantları südverməyə və ya döş xərçənginin erkən aşkarlanmasına təsir edirmi?
Döş implantı planlaşdıran pasiyentlərin ən çox maraqlandığı məsələlərdən biri implantların südverməyə və döş xərçənginin erkən aşkarlanmasına mane olub-olmamasıdır.
Acıbadem Səhiyyə Qrupunda tətbiq olunan müasir cərrahi yanaşmalarda döş toxumasının və süd axarlarının mümkün qədər qorunmasına üstünlük verilir. Buna görə də döş böyütmə və ya döş dikləşdirmə əməliyyatlarından sonra südvermə funksiyası əksər pasiyentlərdə qoruna bilər.
Döş xərçəngi skrininqi baxımından isə silikon implantlar adətən döş toxumasının arxasına və ya döş əzələsinin altına yerləşdirilir. Bu yerləşim mammoqrafiya, ultrasəs və MRT kimi müayinələrin aparılmasına imkan verir.
Acıbadem-in radiologiya bölmələri döş implantı olan pasiyentlərin görüntülənməsi sahəsində təcrübəyə malikdir və ehtiyac olduqda müvafiq diaqnostik qiymətləndirmə aparıla bilər.
5. Silikon döş implantlarını müəyyən müddətdən bir dəyişmək lazımdırmı?
Döş implantlarının mütləq hər 10 ildən bir dəyişdirilməli olduğuna dair geniş yayılmış fikir var. Halbuki müasir və yüksək keyfiyyətli silikon implantlar uzunmüddətli istifadə üçün hazırlanır və rutin olaraq müəyyən müddətdən bir dəyişdirilməsinə ehtiyac olmaya bilər.
İmplantın dəyişdirilməsi tibbi və ya estetik səbəblər olduqda gündəmə gələ bilər. Məsələn, implantın zədələnməsi, kapsul kontrakturasının yaranması və ya pasiyentin fərqli ölçü və forma istəməsi buna səbəb ola bilər.
Acıbadem-də mütəmadi nəzarət müayinələri vasitəsilə implantların vəziyyəti və yerləşməsi qiymətləndirilir. Beləliklə, implantların vəziyyəti mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır.
6. Döş kiçiltmə əməliyyatı xroniki ağrıları azalda bilərmi?
Acıbadem Səhiyyə Qrupunda döş kiçiltmə əməliyyatı yalnız estetik görünüşü dəyişdirmək üçün deyil, pasiyentin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə də həyata keçirilir.
Həddindən artıq böyük döşlər xroniki boyun, bel və çiyin ağrılarına, duruş pozğunluqlarına və dəridə davamlı qıcıqlanmaya səbəb ola bilər.
Əməliyyat zamanı artıq döş toxuması çıxarılır və döşlər daha yüngül, bədən proporsiyalarına daha uyğun formaya gətirilir. Bunun nəticəsində fiziki narahatlıqlarda nəzərəçarpacaq azalma əldə oluna bilər.
Bir çox pasiyent əməliyyatdan sonra hərəkət qabiliyyətinin artdığını, ağrıların azaldığını və gündəlik fəaliyyətləri daha rahat yerinə yetirə bildiyini bildirir. Bu səbəbdən döş kiçiltmə əməliyyatı həm funksional, həm də estetik fayda verə bilən cərrahi müdaxilədir.
7. Döş estetikası əməliyyatına necə hazırlaşmaq lazımdır?
Əməliyyatdan əvvəl düzgün hazırlıq həm əməliyyatın təhlükəsizliyi, həm də bərpa prosesi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Nikotin qan dövranına və yaraların sağalmasına mənfi təsir göstərdiyi üçün siqaretin əməliyyatdan ən azı 2-3 həftə əvvəl dayandırılması tövsiyə olunur.
Qan durulaşdırıcı dərmanlar, bitki mənşəli əlavələr, E vitamini, yaşıl çay və balıq yağı kimi qanaxma riskinə təsir göstərə bilən məhsulların istifadəsi yalnız həkim nəzarəti altında və zəruri hesab edildikdə müvəqqəti dayandırılmalıdır.
Acıbadem mütəxəssisləri əməliyyatdan əvvəl balanslı qidalanmaya, kifayət qədər maye qəbuluna və yaxşı istirahətə diqqət yetirməyi, həmçinin spirtli içkilərdən və ağır fiziki fəaliyyətdən uzaq durmağı tövsiyə edirlər.
Düzgün hazırlıq əməliyyatdan sonrakı bərpa prosesinin daha rahat keçməsinə və arzuolunan nəticələrin əldə edilməsinə kömək edə bilər.
Döş estetikası üçün niyə Acıbadem Səhiyyə Qrupunu seçməlisiniz?
Acıbadem Səhiyyə Qrupu beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərən xəstəxanaları, müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş əməliyyat otaqları və multidissiplinar tibbi yanaşmanı vahid səhiyyə şəbəkəsində bir araya gətirir.
Beynəlxalq pasiyentlər üçün çoxdilli koordinasiya xidməti, əməliyyatdan əvvəl ətraflı qiymətləndirmə və əməliyyatdan sonrakı planlı izləmə sayəsində müalicə prosesi başlanğıcdan sona qədər təşkil olunur.
Acıbadem-də döş estetikası yalnız kosmetik prosedur kimi qiymətləndirilmir. Burada məqsəd pasiyentin anatomik xüsusiyyətlərini və gözləntilərini nəzərə alaraq təbii görünüş əldə etmək, müalicə prosesinin təhlükəsizliyinə diqqət yetirmək və uzunmüddətli nəticələri nəzərə almaqdır.
Pasiyent yönümlü yanaşması və beynəlxalq təcrübəsi ilə Acıbadem müasir döş estetikası sahəsində yüksək standartlarda xidmət göstərməyə davam edir.
Acıbadem-in Azərbaycandakı nümayəndəlikləri:
Bakı: S. Vurğun küçəsi, Nəsimi rayonu, 36
Tel.: +994 55 665 96 81, +994 55 222 95 81
Gəncə: Məmməd Xələfov küçəsi, 4-cü mikrorayon, bina 15/26
Tel.: +994 51 232 26 62
Daha ətraflı məlumat: acibadem.com.az