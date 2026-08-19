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Bakıda bəzi küçə və prospektlərdə tıxac var - SİYAHI

First News Media08:52 - Bu gün
Bakıda bəzi küçə və prospektlərdə tıxac var - SİYAHI

Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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