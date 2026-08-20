 AMB 20 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

AMB 20 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
AMB 20 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,76 % artaraq 1,9845 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,16 % artaraq 2,0257 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9845

100 Rusiya rublu

2,0257

1 Avstraliya dolları

1,2093

1 Belarus rublu

0,5767

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1219

1 Çexiya kronu

0,0821

1 Çin yuanı

0,2528

1 Danimarka kronu

0,2655

1 Gürcü larisi

0,6506

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,3133

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1801

1 İsveçrə frankı

2,1251

1 İsrail şekeli

0,5710

1 Kanada dolları

1,2317

1 Küveyt dinarı

5,5137

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3687

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5454

1 Moldova leyi

0,0986

1 Norveç kronu

0,1822

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6123

1 Polşa zlotası

0,4596

1 Rumıniya leyi

0,3783

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3367

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3278

Türk lirəsi

0,0355

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0720

Yeni Zelandiya dolları

1,0117

Qızıl

7630,9430

Gümüş

114,0602

Platin

3066,6130

Palladium

2262,7595

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