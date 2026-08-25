“Sabah” ÇL-də həlledici oyuna çıxır
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində cavab oyunlarına start veriləcək.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu "Sabah” da həlledici qarşılaşmada meydana çıxacaq.
Bakı təmsilçisi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda İsrail çempionu "Hapoel” (Beer-Şeva) ilə üz-üzə gələcək.
Saat 20:45-də başlayacaq görüşü Rumıniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
İlk oyunda səfərdə rəqibinə 1:2 hesabı ilə məğlub olan "Sabah” doğma meydanda bu nəticəni dəyişərək, növbəti mərhələyə yüksəlməyə çalışacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off, cavab oyunu
25 avqust
20:45. "Sabah” (Azərbaycan) - "Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)
Hakimlər: İştvan Kovaç, Mixay Marika, Ferents Tunyodi, Sabolç Kovaç (Rumıniya)
VAR: Bastian Dankert (Almaniya)
AVAR: Katalin Popa (Rumıniya)
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
İlk oyun - 1:2.