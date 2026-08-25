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İdman

“Sabah” ÇL-də həlledici oyuna çıxır

First News Media09:07 - 25 / 08 / 2026
“Sabah” ÇL-də həlledici oyuna çıxır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində cavab oyunlarına start veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu "Sabah” da həlledici qarşılaşmada meydana çıxacaq.

Bakı təmsilçisi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda İsrail çempionu "Hapoel” (Beer-Şeva) ilə üz-üzə gələcək.

Saat 20:45-də başlayacaq görüşü Rumıniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

İlk oyunda səfərdə rəqibinə 1:2 hesabı ilə məğlub olan "Sabah” doğma meydanda bu nəticəni dəyişərək, növbəti mərhələyə yüksəlməyə çalışacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Pley-off, cavab oyunu

25 avqust

20:45. "Sabah” (Azərbaycan) - "Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

Hakimlər: İştvan Kovaç, Mixay Marika, Ferents Tunyodi, Sabolç Kovaç (Rumıniya)

VAR: Bastian Dankert (Almaniya)

AVAR: Katalin Popa (Rumıniya)

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

İlk oyun - 1:2.

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