AMB 25 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avro 1.9814, rublun 2,0293, Türk lirəsi isə 0,0353 ilə ticarət olunur.
1news.az valyuta məzənnələrini təqdim edir
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9814
|AUD
|1,2153
|BYN
|0,5767
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1229
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2528
|DKK
|0,2651
|GEL
|0,6514
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0178
|GBP
|2,3163
|SEK
|0,1788
|CHF
|2,1148
|ILS
|0,5653
|CAD
|1,2266
|KWD
|5,5087
|KZT
|0,3717
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5462
|MDL
|0,0991
|NOK
|0,1827
|UZS
|0,0144
|PKR
|0,6123
|PLN
|0,4601
|RON
|0,3773
|RUB
|2,0293
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3374
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,333
|TRY
|0,0353
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0381
|JPY
|1,0671
|NZD
|1,0126
|XAU
|7864,421
|XAG
|115,2507
|XPT
|3149,888
|XPD
|2281,077
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