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İqtisadiyyat

AMB 25 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:11 - 25 / 08 / 2026
AMB 25 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Avro 1.9814, rublun 2,0293, Türk lirəsi isə 0,0353 ilə ticarət olunur. 

1news.az valyuta məzənnələrini təqdim edir

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9814
AUD 1,2153
BYN 0,5767
AED 0,4628
KRW 0,1229
CZK 0,0822
CNY 0,2528
DKK 0,2651
GEL 0,6514
HKD 0,2169
INR 0,0178
GBP 2,3163
SEK 0,1788
CHF 2,1148
ILS 0,5653
CAD 1,2266
KWD 5,5087
KZT 0,3717
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5462
MDL 0,0991
NOK 0,1827
UZS 0,0144
PKR 0,6123
PLN 0,4601
RON 0,3773
RUB 2,0293
RSD 0,0169
SGD 1,3374
SAR 0,4528
xdr 2,333
TRY 0,0353
TMT 0,4857
UAH 0,0381
JPY 1,0671
NZD 1,0126
XAU 7864,421
XAG 115,2507
XPT 3149,888
XPD 2281,077
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