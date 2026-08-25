Yusif Səfərov küçəsində piyada keçidində faciə: Ölən var
Bakının Xətai rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə avqustun 23-də saat 23:00 radələrində Yusif Səfərov küçəsində qeydə alınıb.
Pərviz Rəsulov idarə etdiyi “Toyota Camry” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada keçidi ilə yolu keçən 1994-cü il təvəllüdlü Samir Əlizadəni vurub.
Yaralı Sabunçu Tibb Mərkəzinə çatdırılsa da, aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
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