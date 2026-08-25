 Haitidə dəstə savaşları: 43 nəfər öldürülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Haitidə dəstə savaşları: 43 nəfər öldürülüb

Oksana Orucova09:52 - 25 / 08 / 2026
Haitidə dəstə savaşları: 43 nəfər öldürülüb

Haitinin paytaxtı Port-o-Prensin şərqində yerləşən Kenscoff qəsəbəsində silahlı dəstənin hücumu nəticəsində 43 nəfərin öldüyü bildirilir.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, “Viv Ansanm” adlı dəstə bazar gecəsi Kenskoffda silahlı hücum təşkil edib. Hücum zamanı dəstə qəsəbə mərkəzinə nəzarəti ələ keçirməyə çalışıb, evləri yandırıb və çox sayda şəxsi qaçırıb.

“Gazette Haiti” portalının müxbiri hücumdan sonra Kenskoff küçələrində 43 meyit gördüyünü bildirib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin dəstənin hücumunu dəf etməsindən sonra ərazidə əməliyyatların davam etdiyi, küçələrdə güllə yarası almış meyitlərin tapıldığı qeyd olunub.

Kenskoff meri Yan Massillon hadisəni qətliam adlandırıb. O bildirib ki, yerli hakimiyyət orqanları meyitlərin müəyyənləşdirilməsi və ərazidən götürülməsi üçün hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanları ilə birgə çalışır.

BMT-nin Haiti üzrə İnteqrasiya Ofisinin məlumatına görə, ölkədə 2026-cı ilin ilk üç ayında zorakılıq hadisələri nəticəsində ən azı 1 642 nəfər ölüb, 745 nəfər yaralanıb.

Paylaş:
159

Aktual

Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

Rəsmi

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Rəsmi

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin idxalı və ixracı imkanları müzakirə edilib

Dünya

Koçaryanın ailəsi ilə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldı

Məşhur aktyor Murat Yıldırım ikinci dəfə ata oldu

Robert Koçaryan, oğlu və daha 4 nəfər saxlanılıb – TƏFƏRRÜAT

Haitidə dəstə savaşları: 43 nəfər öldürülüb

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

İsrail ordusu Qəzzada kafeyə zərbə endirib: 7 nəfər ölüb

Robert Koçaryan, oğlu və daha 4 nəfər saxlanılıb – TƏFƏRRÜAT

Rusiya Kiyevə hücum edib: 8 nəfər ölüb, 33 nəfər yaralanıb

Avstraliyada texnologiya nəhənglərinə yeni öhdəlik: Yerli media ilə razılaşmayanlar vergi ödəyəcək

Son xəbərlər

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında onlayn növbə sistemi istifadəyə verilib

25 / 08 / 2026, 17:56

Azərbaycanda mobil internetin sürəti 100 Mb/s-yə çatıb

25 / 08 / 2026, 17:54

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

25 / 08 / 2026, 17:52

Ermənistanda hökumətin 2031-ci ilədək olan proqramı təsdiqlənib

25 / 08 / 2026, 17:51

Bakıda yol ötürücülərinin və körpülərin texniki vəziyyəti yoxlanılır

25 / 08 / 2026, 17:44

"Tvente" "Qarabağ"la oyuna itkilərlə çıxacaq

25 / 08 / 2026, 17:32

Bakıda motosiklet oğurlayan şəxs saxlanıldı

25 / 08 / 2026, 17:29

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

25 / 08 / 2026, 17:16

Südü yerə töküb etiraz edən fermer yeni video çəkdi - nazirlikdən AÇIQLAMA

25 / 08 / 2026, 17:15

9 yaşlı qızın ögey anası tərəfindən döyüldüyü iddiasına komitədən REAKSİYA

25 / 08 / 2026, 17:03

Sabah bəzi rayonlarda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 08 / 2026, 16:54

“Sabah”–“Hapoel” oyunu ilə əlaqədar avtobusların dayanacağı dəyişdirildi

25 / 08 / 2026, 16:40

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

25 / 08 / 2026, 16:39

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi QSC-yə çevrilir

25 / 08 / 2026, 16:38

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:37

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:36

Koçaryanın ailəsi ilə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldı

25 / 08 / 2026, 16:28

Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi

25 / 08 / 2026, 16:23

Bakıda gecə klubu yanır

25 / 08 / 2026, 16:10

Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür edib, Azərbaycanın dəstəyini qeyd edib

25 / 08 / 2026, 15:59
Bütün xəbərlər