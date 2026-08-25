Qızılın qiyməti son ayların rekordunu yenilədi
Dünya bazarında qızılın qiyməti sürətlə bahalaşaraq bir troya unsiyası üçün 4 750 dollar həddini keçib.
1news.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, "Comex” birjasında dekabrda çatdırılma ilə qızıl fyuçerslərinin qiyməti 1,51 faiz artaraq 4 751,5 dollara yüksəlib.
Daha sonra qiymət artımı sürətlənib. Nəticədə qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,56 faiz bahalaşaraq 4 753,7 dollara çatıb.
Qeyd edək ki, son günlər qızıl bazarında güclü artım müşahidə olunur. Avqustun 24-də "Comex” qızıl fyuçersləri 4 640,8 dollardan bağlanıb və ardıcıl dördüncü sessiyada bahalaşıb.
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