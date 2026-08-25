Köçəryan xəstəxanaya yerləşdirilib
Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan xəstəxanaya yerləşdirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Aysor" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Köçəryanı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinə aparıblar və orada onun səhhəti pisləşib.
Bu gün daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin apardığı cinayət istintaqı çərçivəsində 6 nəfər, o cümlədən Robert Köçəryan, onun oğlu Sedrak və cinayət sxemlərində əli olduğu ehtimal edilən digər şəxslər saxlanılıb.
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