Bakıdakı yaşayış kompleksində ilanlar peyda olub: sakinlər uşaqlar üçün narahatdır - FOTO - VİDEO
Bakı şəhərinin Xətai rayonunda, Həsən Salmani küçəsində yerləşən “Halal MTK” yaşayış kompleksinin sakinləri redaksiyamıza müraciət edərək, onların sözlərinə görə, son həftələrdə sakinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdidə çevrilən vəziyyətdən şikayətləniblər.
Sakinlərin bildirdiyinə görə, kompleksin ərazisində uzun müddətdir su yığıntıları qalır və bunun nəticəsində ərazinin bəzi hissələri, demək olar ki, bataqlığa çevrilib. Lakin onların sözlərinə görə, problem artıq antisanitariya ilə məhdudlaşmır. Belə ki, yaşayış kompleksinin ərazisində mütəmadi olaraq ilanlar peyda olmağa başlayıb.
Sakinlərin sözlərinə görə, sürünənlər bir həftədən çoxdur ki, insanların qarşısına çıxır. Onların bildirdiyinə görə, hazırda kompleksin müxtəlif ərazilərində, o cümlədən yaşayış binalarının yaxınlığında və avtomobil dayanacağında ilanlara rast gəlmək mümkündür. Sakinləri xüsusilə narahat edən məqam isə ilanların hətta park edilmiş avtomobillərin altında belə aşkarlanmasıdır.
Bu şəraitdə, sakinlərin sözlərinə görə, evdən adi qaydada çıxmaq və ya öz avtomobillərinə yaxınlaşmaq belə daim narahatlıq mənbəyinə çevrilib. İnsanlar otluqda, avtomobilin altında və ya digər gizli yerlərdə ilanı görmədən onunla qəfil qarşılaşmaqdan ehtiyat edirlər.
Sakinləri xüsusilə narahat edən məqam isə ərazidə aşkarlanan ilanlar arasında gürzənin də olması barədə məlumatdır. Gürzə regionun ən təhlükəli zəhərli ilan növlərindən biri hesab olunur. Bu məlumat peşəkar mütəxəssis tərəfindən də təsdiqlənib. Sakinlər bildirirlər ki, artıq yaşadıqları ərazidə özlərini təhlükəsiz hiss etmirlər.
Yaşayış kompleksinin ərazisində özəl uşaq bağçasının fəaliyyət göstərməsi də ayrıca narahatlıq doğurur. Burada hər gün uşaqlar olur və onlar təhlükəni vaxtında müəyyən edə bilməyərək təsadüfən ilana yaxınlaşa bilərlər. Sakinlər sual edirlər ki, onların sözlərinə görə, sürünənlərin yaşayış binalarının bilavasitə yaxınlığında mütəmadi olaraq görüldüyü bir şəraitdə uşaqların burada qalması nə dərəcədə təhlükəsizdir.
Bundan əlavə, sakinlər işçilərdən biri ilə bağlı insidentin baş verdiyini də bildirirlər. Onların sözlərinə görə, avtomobillərin yuyulması ilə məşğul olan əməkdaş iş zamanı ilanla qarşılaşıb və sürünən ona hücum etməyə cəhd edib.
Sakinlərin sözlərinə görə, onlar yaranmış vəziyyətə dəfələrlə MTK nümayəndələrinin diqqətini cəlb etməyə çalışıblar. Bununla bağlı idarəedici struktura müraciət edərək zəruri tədbirlərin görülməsini istəyiblər. Lakin onların bildirdiyinə görə, problem hələ də həllini tapmayıb.
Sakinlər, həmçinin kömək almaq ümidi ilə digər aidiyyəti qurumlara da müraciət etməyə çalışıblar. Lakin onların sözlərinə görə, bu müraciətlər də hələlik ciddi nəticə verməyib.
Problemin həlli üçün sakinlər öz təşəbbüsləri ilə ilanların tutulması üzrə mütəxəssis cəlb etməyə çalışıblar. Belə ki, onlar öz hesablarına ilanovçu çağırıblar. Mütəxəssisin əraziyə baxış keçirməsi və təhlükənin aradan qaldırılmasına kömək etməsi nəzərdə tutulub.
Lakin iddiaya görə, mütəxəssisə kompleksin ərazisində iş aparmağa icazə verilməyib və ondan ərazini tərk etməsi istənilib.
Əgər bu məlumat təsdiqlənərsə, potensial təhlükəli problemin həlli üçün sakinlərin özləri tərəfindən dəvət olunan mütəxəssisin hansı səbəbdən zəruri tədbirləri həyata keçirə bilməməsi sual doğurur. Sakinlər üçün isə nəticə dəyişməz olaraq qalır: problem hələ də həllini tapmayıb.
Hazırda sakinlər ərazidə dəqiq neçə ilan olduğunu, onların hansı növlərə aid edildiyini və peyda olmalarının səbəblərini müəyyən edə bilmirlər. Bununla belə, sakinlərin sözlərinə görə, sürünənlərlə qarşılaşma halları davam edir.
Sakinlər vəziyyəti xüsusilə uşaqlarla bağlı ciddi narahatlıqla qarşılayırlar. Belə ki, yaşayış kompleksində çox sayda azyaşlı uşağı olan ailə yaşayır. Bundan əlavə, kompleksin ərazisində özəl uşaq bağçasının fəaliyyət göstərməsi təhlükəsizlik məsələsini daha da aktuallaşdırır.
Məhz buna görə sakinlər hesab edirlər ki, real bədbəxt hadisənin baş verməsini gözləmək olmaz. Onların fikrincə, problem kimsə xəsarət almamışdan əvvəl həll edilməlidir.
Sakinlərin özlərinin də qeyd etdiyi kimi, məsələ yalnız ilanların tutulmasından ibarət deyil. Belə ki, aşkar edilən sürünənləri ərazidən uzaqlaşdırmaq mümkün olsa belə, onların peyda olmasına səbəb olan amillər aradan qaldırılmasa, problem yenidən təkrarlana bilər.
Bu səbəbdən sakinlər kompleksin ərazisinin lazımi vəziyyətə gətirilməsini, su yığıntılarının aradan qaldırılmasını, suötürücü sistemin işinin yoxlanılmasını, ərazinin sanitar vəziyyətinin qiymətləndirilməsini və sürünənlərin olub-olmaması ilə bağlı ərazidə peşəkar müayinə aparılmasını zəruri hesab edirlər.
Həmçinin avtomobil dayanacağı və sakinlərin ilanlarla daha çox qarşılaşdıqları digər ərazilər ayrıca yoxlanılmalıdır. Sakinlərin fikrincə, uşaq bağçasının ətrafında təhlükəsizliyin təmin olunması üçün də müvafiq tədbirlər görülməlidir.
Bununla bağlı 1news.az yaşayış kompleksinin komendantı Seyahət Şükürovdan məsələyə münasibət öyrənib.
O bildirib ki, təqdim olunan görüntülər eyni hadisəyə aid deyil: görüntülərdən biri “TikTok”dan götürülüb, digər foto isə qonşu binanın ərazisində çəkilib.
“Mən də həmin görüntüləri görmüşəm. Lakin onlardan biri “TikTok”dan götürülüb, digər foto isə qonşu binadakı vəziyyətə aiddir. Bəli, təxminən bir ay əvvəl bizim ərazidə həqiqətən də ilan aşkarlanmışdı. Onu zərərsizləşdirdik, daha sonra ərazidə dezinfeksiya işləri apardıq və bütün zəruri profilaktik tədbirləri gördük. Bütün bunlar sakinlərin gözü qarşısında baş verib.
Hazırda kimsə bu vəziyyətdən istifadə etməyə çalışır. Bunun nə məqsədlə edildiyini isə bilmirəm. Binanın arxasında ilanların həqiqətən də məskunlaşa biləcəyi bir xəndək var. Lakin həmin ərazi bizim ərazimiz deyil və oradakı vəziyyətə təsir etmək imkanımız yoxdur”.
Məsələ ilə bağlı MTK-dan da şərh almağa çalışdıq. Lakin material dərc olunanadək sorğumuza cavab verilməyib.
Bundan əlavə, “Baku TV” nümayəndələri də baş verənlərlə bağlı MTK ilə əlaqə saxlayaraq məsələyə münasibət öyrənməyə çalışıblar. Lakin onların sözlərinə görə, suallara qaneedici cavab almaq mümkün olmayıb.
Sakinlər üçün isə vəziyyət artıq adi məişət problemini çoxdan geridə qoyub. Onlar özlərinin və uşaqlarının təhlükəsizliyindən narahat olduqlarını bildirir və açıq təhlükənin aradan qaldırılması üçün niyə mütəxəssisləri özləri axtarmalı və aidiyyəti şəxslərin reaksiyasına nail olmalı olduqlarını anlamırlar.
Hazırda sakinlər faktiki olaraq növbəti təhlükəli sürünənlə qarşılaşmaq qorxusu ilə yaşamağa məcburdurlar – girişdə, avtomobil dayanacağında və ya uşaq bağçasının yaxınlığında. Sual isə açıq qalır: problemin nəhayət diqqətə alınması üçün daha neçə hadisə baş verməlidir?
Sakinlər ilanlarla bağlı xəbərlərin xəsarət alan insan barədə xəbərə çevriləcəyi anı gözləmək istəmirlər. Onlar hadisədən sonra veriləcək izahatları deyil, vəziyyətin insan faciəsi ilə nəticələnməsinin qarşısını almaq hələ mümkün olduğu bir vaxtda konkret tədbirlərin görülməsini tələb edirlər.
1news.az redaksiyası vəziyyətin inkişafını izləməkdə davam edəcək və “Halal MTK” nümayəndələrinin rəsmi açıqlamasını gözləyir.
Görüntülər yaşayış kompleksinin sakinləri tərəfindən redaksiyamıza təqdim edilib.