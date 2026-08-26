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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:08 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % artaraq 1,9825 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 2,0265 manat təşkil edib.

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