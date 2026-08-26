AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % artaraq 1,9825 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 2,0265 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9825
|AUD
|1,2202
|BYN
|0,5767
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1226
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2529
|DKK
|0,2652
|GEL
|0,6497
|HKD
|0,2168
|INR
|0,0178
|GBP
|2,3175
|SEK
|0,1796
|CHF
|2,1155
|ILS
|0,5706
|CAD
|1,2261
|KWD
|5,5079
|KZT
|0,3714
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5501
|MDL
|0,0985
|NOK
|0,1822
|UZS
|0,0144
|PKR
|0,6124
|PLN
|0,4608
|RON
|0,3772
|RUB
|2,0265
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3383
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,333
|TRY
|0,0353
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0381
|JPY
|1,0689
|NZD
|1,0122
|XAU
|7888,782
|XAG
|117,2858
|XPT
|3171,937
|XPD
|2281,978
51