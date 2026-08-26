 Azərbaycanda bir gündə 73 cinayət açıldı – DİN | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycanda bir gündə 73 cinayət açıldı – DİN

First News Media10:35 - Bu gün
Azərbaycanda bir gündə 73 cinayət açıldı – DİN

Avqustun 25-də ölkə ərazisində qeydə alınan 57, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 16 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 121, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 101 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 23, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb.

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