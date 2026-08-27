Aparıcı Nigar Fərhad saxlanıldı
Aparıcı Nigar Fərhad saxlanılıb.
1news.az xəbər verir ki, “AİD Group” xaricdə təhsil şirkətinin təsisçisi və aparıcı Nigar Fərhad çoxsaylı vətəndaş şikayətləri əsasında saxlanılıb.
O, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat veriləcək.
Qeyd edək ki, şirkətin faktiki rəhbəri və Nigar Fərhadın həyat yoldaşı Samir Yəhyazadə də daha əvvəl həbs edilib. Şirkətlə bağlı əsasən tələbələrdən daxil olan şikayətlərin sayı artır.
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