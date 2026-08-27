Xaçmazda müasir dayanacaq pavilyonları quraşdırılır
Xaçmaz rayonunda yeni dayanacaq pavilyonları quraşdırılır.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, vətəndaşlara rahat və təhlükəsiz sərnişindaşıma xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə AYNA tərəfindən yeni, müasir və standartlara uyğun dayanacaq pavilyonları quraşdırılaraq sərnişinlərin istifadəsinə verilir.
Bu işlər Xaçmaz rayonunda da həyata keçirilir. Hazırda Xaçmaz şəhərinin Heydər Əliyev prospekti və Nəriman Nərimanov küçəsində 5, Xaçmaz-Xudat yolunda 1, Xudat şəhərinin Mirzə Fətəli Axundov və Osman Mirzəyev küçələrdə isə 3 pavilyon quraşdırılıb. Proses davam etdirilir.
Ümumilikdə Xaçmaz rayonu üzrə 40 dayanacaq pavilyonunun quraşdırılması nəzərdə tutulub.