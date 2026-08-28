İrandakı diplomatik korpus xüsusi kateqoriyaya salındı
Azərbaycanın İran İslam Respublikasındakı səfirliyi və konsulluğu müharibə şəraitində işləyən diplomatik korpus kateqoriyasına daxil edilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin vəsatəti əsasında qəbul edilən qərara əsasən, İran İslam Respublikası “Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları”na 6 nömrəli əlavə – “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının fəaliyyət göstərdikləri müharibə və silahlı münaqişə şəraitində olan xarici dövlətlərin siyahısı”na əlavə edilib.
Qərar 2026-cı il 1 mart tarixindən tətbiq edilir və 2026-cı il 31 dekabr tarixinədək qüvvədədir.
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