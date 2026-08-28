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Cəmiyyət

Şəkidə 46 yaşlı müəllim faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib

First News Media15:50 - 28 / 08 / 2026
Şəkidə 46 yaşlı müəllim faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib

Şəki rayonunda 46 yaşlı müəllim vəfat edib.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Şəki şəhər 8 saylı beynəlmiləl orta məktəbin coğrafiya müəllimi Məmməd İslamov bu gün saat 7:30-da Şəkidə “Qoxmuq körpüsü” adlanan yolötürücüsündən yıxılıb. O, çay yatağına düşərək həlak olub.

Hadisə ilə bağlı Şəki Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, M.İslamov 2020-ci ildə 114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsindən altıncı çağırış Milli Məclisin deputatlığına namizəd olub, lakin seçilməyib.

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