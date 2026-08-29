 Bakıda və Abşeron yarımadasında 3 gün leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
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Bakıda və Abşeron yarımadasında 3 gün leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

First News Media16:25 - 29 / 08 / 2026
Bakıda və Abşeron yarımadasında 3 gün leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 30-u axşamdan sentyabrın 1-i səhərədək havanın qeyri-sabit keçəcəyi, yağış yağacağı, yağışın arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a məlumatına əsasən yarımadanın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, 31-i axşam isə yağışın intensiv və qısamüddətli güclü olacağı ehtimalı var.

Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunan qeyri sabit hava şəraitinin sentyabrın 1-dək davam edəcəyi, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi istisna olunmur.

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