 Qoruyucu torlar zədələnir, heyvanlar yola çıxır – AAYDA-dan xəbərdarlıq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qoruyucu torlar zədələnir, heyvanlar yola çıxır – AAYDA-dan xəbərdarlıq

First News Media16:50 - 29 / 08 / 2026
Qoruyucu torlar zədələnir, heyvanlar yola çıxır – AAYDA-dan xəbərdarlıq

Yol kənarındakı qoruyucu torların zədələnməsi ciddi təhlükə yaradır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) vətəndaşlara müraciətində deyilir.

"Sürətli magistral və ödənişli avtomobil yollarının kənarlarında quraşdırılan qoruyucu dəmir torlar vəhşi və ev heyvanlarının hərəkət hissəsinə çıxmasının qarşısını almaqla yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Lakin bəzi hallarda bu torların ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən zədələnməsi və ya qırılması nəticəsində heyvanların avtomobil yoluna çıxmasına şərait yaranır. Bu isə sürücülər üçün gözlənilməz təhlükə yaradır və ağır yol-nəqliyyat hadisələrinin başvermə riskini artırır",-deyə məlumatda bildirilir.

Paylaş:
105

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Cəmiyyət

Qobustanda körpü tikintisi davam edir

Xətaidə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Qoruyucu torlar zədələnir, heyvanlar yola çıxır – AAYDA-dan xəbərdarlıq

Bakıda və Abşeron yarımadasında 3 gün leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Külək, yağış, 37 dərəcəyədək isti - PROQNOZ

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

Keçmiş deputat tələbə oldu

Bakıdakı yaşayış kompleksində ilanlar peyda olub: sakinlər uşaqlar üçün narahatdır - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Qara dənizdə türk gəmilərinə hücum: Ukrayna səfiri XİN-ə çağırıldı

29 / 08 / 2026, 17:56

Qobustanda körpü tikintisi davam edir

29 / 08 / 2026, 17:42

Xətaidə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

29 / 08 / 2026, 17:29

Qoruyucu torlar zədələnir, heyvanlar yola çıxır – AAYDA-dan xəbərdarlıq

29 / 08 / 2026, 16:50

Bakıda və Abşeron yarımadasında 3 gün leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

29 / 08 / 2026, 16:25

Bakı–Naxçıvan reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

29 / 08 / 2026, 15:54

UEFA Çempionlar Liqasında "Sabah"ın oyunlarının təqvimi açıqlanıb

29 / 08 / 2026, 15:34

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb

29 / 08 / 2026, 14:56

Rusiyanın Buçaya zərbələri nəticəsində 27 nəfər ölüb

29 / 08 / 2026, 14:30

Polis ötən gün axtarışda olan 135 nəfəri saxladı

29 / 08 / 2026, 14:12

Təmir işləri ilə əlaqədar 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib

29 / 08 / 2026, 13:45

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

29 / 08 / 2026, 13:09

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

29 / 08 / 2026, 12:38

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

29 / 08 / 2026, 12:16

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

29 / 08 / 2026, 11:58

36 dərəcə isti, yağış - Faktiki hava açıqlandı

29 / 08 / 2026, 11:34

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

29 / 08 / 2026, 11:12

DİN: Ötən gün 57 cinayət hadisəsi qeydə alınıb

29 / 08 / 2026, 10:41

Bakıda adamı döyüb pulunu və əşyalarını götürən şəxs saxlanıldı

29 / 08 / 2026, 10:27

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

29 / 08 / 2026, 10:22
Bütün xəbərlər