Tibb və təhsil işçilərinə güzəştli kredit imkanı – illik 8,5%-dən
Tibb və təhsil sahəsində çalışanlar Expressbankdan eksklüziv şərtlərlə nağd istehlak krediti əldə edə bilərlər.
Belə ki, yeni kampaniyanın şərtlərinə əsasən, Expressbank tibb və təhsil sektorunda çalışan şəxslərə illik 8,5%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə 3 aydan 59 ayadək müddətdə 70 000 manatadək nağd pul krediti əldə etmək fürsəti təklif edir.
Həmçinin nağd pul kreditini indi əldə edib, əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq mümkündür.
Xüsusi kredit imkanından yararlanmaq üçün minimal xalis gəlir tələbi 351 AZN təşkil edir.
· FİFD: 9,9%-dən 36,4%-dək
· Komissiya: 0%-dən 5%-dək
· Yaş həddi: 20–70 yaş (kreditin bitmə tarixinədək)
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, ümumilikdə 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.