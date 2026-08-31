Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bişkekdə Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü keçirilir
1news.az bu barədə dövlət başçısının rəsmi saytına istinadən xəbər verir.
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12:52
Bir neçə dəqiqə sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutacaq.
1news.az qeyd edir ki, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Baş naziri Bişkekə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) tədbirlərində iştirak etmək üçün gəliblər.
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