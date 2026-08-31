 Əli Əsədov Oljas Bektenovu təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Əli Əsədov Oljas Bektenovu təbrik edib

First News Media13:36 - Bu gün
Əli Əsədov Oljas Bektenovu təbrik edib

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Oljas Bektenova Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yenidən təyin olunması münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Bu barədə 1news.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Məktubda qeyd olunub ki, Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin hazırkı yüksək səviyyəsi ortaq tarix, mənəvi və mədəni dəyərlərlə sıx bağlı olan iki ölkənin qardaş xalqlarının iradəsini əks etdirir.

Qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan siyasi dialoqun, ticarət-iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, energetika, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın ardıcıl şəkildə genişlənməsinin Azərbaycan-Qazaxıstan tərəfdaşlığının strateji xarakterini əyani şəkildə nümayiş etdirdiyi vurğulanıb.

Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət başçılarının rəhbərliyi altında iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da dərinləşəcəyinə əminlik ifadə olunub.

Paylaş:
106

Aktual

Rəsmi

Bişkekdə Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü keçirilir - FOTO

1news TV

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Siyasət

Azərbaycan Şərqlə Qərbin kəsişməsində: Bakı ŞƏT məkanında nə qazanır? – TƏHLİL

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Kasım-Jomart Tokayevlə görüşüb

Siyasət

Azərbaycan Şərqlə Qərbin kəsişməsində: Bakı ŞƏT məkanında nə qazanır? – TƏHLİL

Əli Əsədov Şimali Kiprin baş nazirinə başsağlığı verib

Ötən həftə azad olunmuş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Əli Əsədov Oljas Bektenovu təbrik edib

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Avstriyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür edib, Azərbaycanın dəstəyini qeyd edib

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Son xəbərlər

Bişkekə qayıdış: Putinin Köçəryana teleqramı Cənubi Qafqazda heç nəyi dəyişmir

Bu gün, 19:06

Daha bir plastik cərrahın fəaliyyətinə icazə verilib

Bu gün, 17:53

İllik 8,5%-dən başlayan şərtlərlə - NAĞD PUL KREDİTİ

Bu gün, 17:50

Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi sakini bıçaqlanıb, atası şübhəli bilinir

Bu gün, 17:40

Bu ərazilərdə su olmayacaq

Bu gün, 17:28

Sahibə Qafarova Serbiyada səfərdədir

Bu gün, 17:24

Bakıda daha bir yolda təmir işlərinə başlanılır

Bu gün, 17:23

Bişkekdə Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü keçirilir - FOTO

Bu gün, 17:10

Ruzbeh Məmməd vəzifəsindən ayrıldı

Bu gün, 17:05

Azərbaycan Şərqlə Qərbin kəsişməsində: Bakı ŞƏT məkanında nə qazanır? – TƏHLİL

Bu gün, 17:03

Qala qoruğu əncirin sehrinə bürünüb – Abşeronda Əncir Festivalı keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:59

Kiyevdə Rusiyanın hücumu nəticəsində azərbaycanlıya məxsus restoran dağılıb

Bu gün, 16:44

Paytaxtda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:31

Əli Əsədov Şimali Kiprin baş nazirinə başsağlığı verib

Bu gün, 16:10

Qəzada ölən sürücü vəzifəli şəxs imiş - Foto

Bu gün, 16:02

"Mardi Mekan Estate": dəniz kənarında yaşamağın tam vaxtıdır - "PAŞA Real Estate" yeni formatda mənzil seçimlərini sərfəli şərtlərlə təqdim edir

Bu gün, 15:57

Gədəbəydə 34 il əvvəl törədilən qətlin üstü açılıb, atasını öldürən oğul saxlanılıb

Bu gün, 15:48

Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Kasım-Jomart Tokayevlə görüşüb

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev və Paşinyanın görüşündə bu mövzular müzakirə edilib

Bu gün, 15:30

Yağıntılı hava bu tarixədək davam edəcək

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər